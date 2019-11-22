Торговая динамика была разнонаправленной. Рынок зафиксировал небольшой рост, несмотря на информацию об одобрении законодателями США санкций против КНР и запланированное ими обсуждение ограничений против РФ. Протесты в Гонконге продолжаются более полугода. Новое обострение, вызванное именно сейчас позицией ряда американских политических структур, выглядит как элемент искусственного охлаждения аппетита к риску.

Повышение рынка обеспечил рост акций Газпрома (+2,56%). Объявлено о запуске Турецкого потока. С 1 января 2020-го запланирован ввод в эксплуатацию Eugal. Бундестаг поддержал газовую директиву ЕС. С учетом этих сообщений, а также плановых показателей российской газовой монополии и данных Минэнерго, он готов начать экспорт газа в Европу в обход украинской газотранспортной системы. Риски для этого сценария отражает вчерашняя информация СМИ о заявлении вице-премьера Дмитрия Козака, согласно которому Северный поток-2 заработает в середине 2020 года.

На форуме "Россия зовет!" представители Роснефти (+0,56%) опровергли претензии "Просперити Кэпитал Менеджмент", заявив, что регулирование добычи нефти компании Башнефть (-0,41%) происходит в строгом соответствии с рекомендациями Минэнерго России в рамках обязательств Российской Федерации по Соглашению ОПЕК+.

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе нет заметных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2915-2935 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.