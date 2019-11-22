В четверг индекс РТС удержался в плюсе благодаря Газпрому (GAZP, +2.6%) – размещение компанией пакета казначейских акций было воспринято инвесторами как благоприятный фактор (впрочем, итоговая цена размещения, 220.72 руб. за акцию, оказалась ниже рынка). Тем временем Полюс (PLZL) подешевел на 3.0%, НЛМК (NLMK) – на 1.4%, Магнит (MGNT) и Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.3%, ММК (MAGN) – на 1.2%. Рынки в целом остаются под давлением неопределенности в отношении торговой сделки США и КНР. Кроме того, стенограмма октябрьского заседания комитета по открытым рынкам ФРС, опубликованная в среду вечером, подтвердила планы "замораживания" текущего целевого диапазона базовой процентной ставки на какое-то время.

Во втором эшелоне вновь не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 5.6%, МОЭСК (MSRS) – на 3.0%, МРСК Сибири (MRKS) – на 2.6%. Тем временем Нижнекамскнефтехим (NKNC) и ОГК-2 (OGKB) потеряли по 2.6%.

Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.2%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Существенных оснований для завершения консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Сообщения о приглашении представителя США по торговым вопросам в Китай и о возможном переносе даты вступления в силу новых пошлин на китайский импорт стали основанием для некоторого смягчения опасений, связанных с "торговыми войнами", но не устранили неопределенности в отношении торговой сделки. Тем временем глобальные индикаторы волатильности остаются на сравнительно низких уровнях, что отражает сохранение "спроса на риск". На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 63.5 – 64.0 по паре доллар-рубль.