Еврооблигации

Доходность Russia`29 вчера снизилась еще на 5 б.п. – до 3,19%, обновив минимум с момента размещения в 2016 г. Покупки российских евробондов проходили вместе с большинством остальных ЕМ несмотря на публикацию агентством Moody`s комментария об ожиданиях замедления роста экономик стран ЕМ в 2019 – 2020 гг на фоне усиления торгового протекционизма США. Инвесторы начинают более позитивно оценивать перспективы развивающихся рынков, учитывая их более высокие реальные ставки и наличие больших возможностей по монетарному стимулированию по сравнению с DM. Дополнительным фактором спроса на российские евробонды мы отмечаем ожидаемое сокращение объема долларовых бумаг в обращении поскольку из-за секционных ограничений Минфин РФ планирует размещение новых евробондов в 2020 в евро.

Российские евробонды показывают динамику лучше остальных ЕМ за счет ожидаемого сокращения объема долларовых выпусков в обращении.

Облигации

В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 б.п. 10-летний бенчмарк завершил торги с доходностью 6,38% годовых. По нашим ожиданиям, в ближайшие 2 недели рублевые облигации продолжат торговаться близко к текущим ценам. Новый импульс рынок может получить во второй половине декабря и в начале следующего года на фоне ожидаемого замедления инфляции, сезонного притока ликвидности по бюджетному каналу и возможного снижения ключевой ставки до 6% в первом квартале 2020 г. Впрочем даже при реализации сценария снижения ставки до 6% потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ остается небольшим – около 10 — 15 б.п.

Славнефть («ruАА» — Эксперт РА) вчера по итогам сбора заявок инвесторов на новый выпуск облигаций 1Р-03 установила ставку купона в размере 6,70% на 3 года, что на 10-20 б.п. ниже первоначального ориентира. Эффективная доходность выпуска составляет 6,87% годовых и содержит премию к суверенной кривой в размере 94 б.п., что мы считаем справедливым для данного уровня кредитного риска.

Сбербанк (Ваа3/ВВВ-/ВВВ) собрал спрос на бонды в объеме 15 млрд руб. по ставке 6,40% на 2 года. Доходность выпуска (6,50%) не предполагает премии к вторичному рынку и торговых идей. Аналогичный по срочности выпуск Сбер SB14R торгуется с доходность 6,50% / 7,08%. Сегодня ожидаем консолидацию рынка рублевых облигаций вблизи текущих уровней.