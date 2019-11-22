Рубль: укрепление на низких объемах
Новостной фон вчера был неоднородным. Сообщения о том, что администрация США рассматривает возможность проведения нового торгового расследования в отношении ЕС были негативно восприняты инвесторами. С другой стороны, газета Wall Street Journal сообщила о предложении провести новый раунд торговых переговоров, которое глава китайской делегации направил своим американским коллегам. Параллельно рынки продолжали отыгрывать напряженность между Китаем и США, связанную с законопроектом о защите прав человека и демократии в Гонконге, который, в случае его подписания президентом Трампом, может привести к откату прогресса в американо-китайских переговорах.
Рынки акций в основном продолжали двигаться вниз. Индекс MSCI EM опустился на 0,7%, Shanghai Composite, DAX и FTSE 100 скорректировались на 0,3%, S&P 500 потерял 0,2%. Индекс волатильности VIX вырос на 2,7%, приблизившись к 30-дневной скользящей средней. Нефть Brent подорожала на 2,5%, поводом для чего стал меньший, чем ожидалось, рост товарных запасов нефти в США. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам прибавили порядка 1–3 бп, доходности UST выросли на 2–3 бп.
Индекс доллара (DXY) вырос на 0,1% на фоне ослабления евро и британского фунта на 0,1% к доллару. Валюты развивающихся стран закрылись разнонаправленно. Южноафриканский ранд укрепился на 0,7% к доллару, мексиканское песо – на 0,4%, индийская рупия и китайский юань – на 0,1%, бразильский реал, индонезийская рупия и турецкая лира закрылись без изменений. Рубль двигался наравне с аналогами, укрепившись по итогам дня на 0,2%, до 63,69 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил умеренные 1,6 млрд руб. (0,8х от среднедневного объема за месяц).
Сегодня будут опубликованы индексы PMI Японии, еврозоны, Великобритании и США. Для инвесторов основной интерес представляет потенциальное появление в них признаков разворота в глобальной экономической активности. Вчера ОЭСР опубликовала экономический прогноз, главная мысль которого состоит в том, что торговые конфликты, низкий уровень инвестиций и сохраняющаяся неопределенность в политической сфере оказывают давление на мировую экономику и повышают риски долгосрочной стагнации. ОЭСР прогнозирует рост мирового ВВП в 2020 г. на уровне 2,9% – это самый низкий показатель с финансового кризиса.
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