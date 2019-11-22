Пока оптимизм на большинстве мировых рынков ждет подпитки в виде конкретики в торговых переговорах между США и Китаем, нефтяные котировки остаются в диапазоне $62-64. Тем не менее нефтяной актив в перспективе ближайших недель может получить повод для обновления своего вектора движения.

В этом году завершающее год заседание ОПЕК+ будет иметь особое значение не только потому, что сделка является основным механизмом стабилизации нефтяных цен. В декабре IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco может получить повод для изменения формата влияния на нефтяные цены. Дальнейшие действия экспортеров в определенной мере будут зависеть от итогов данного размещения.

Так, исходя из информации, циркулирующей на рынке, стоимость саудовского нефтяного гиганта в преддверии размещения акций оценивается в $1,6-1,7 трлн. Королевство планирует предложить инвесторам 1,5% акций компании ($24-25,6 млрд) на своей внутренней бирже. Итоговая же стоимость данного этапа размещения будет определена в начале декабря (5 числа). Ранее мы видели, что на рынке оценки стоимости SA находятся в очень широком диапазоне в $1-2 трлн. Таким образом последние предварительные оценки стоимости компании (в $1,6-1,7 трлн) находятся вблизи верхней границы данного диапазона. Тем временем наличие столь широкого диапазона для оценочной стоимости компании может вызвать у участников рынка существенные сомнения в "дороговизне" нефтяной компании королевства. Именно данный фактор рассматривается нами как определенный риск для нефтяных цен в перспективе ближайших недель.

Суть данных опасений выражается через следующий возможный вектор развития событий. Исходя из рыночной информации, мы не исключаем того, что спрос инвесторов на данное размещение может быть несколько ниже в сравнении с ожиданиями Саудовской Аравии – заявленные цены (в $8-8,5 за акцию) окажутся слишком высокими для инвесторов. Если 5 декабря в ходе первого этапа размещения акций на внутренней саудовской бирже данные опасения оправдаются и пакет в 1,5% акций SA будет размещен по стоимости существенно ниже оценочных $24-25,6 млрд, для рынка нефти и его участников это станет весьма негативным сигналом. На IPO Saudi Aramco возлагает надежды большинство представителей правящей элиты королевства, которые по совместительству являются основными поборниками (речь идет о наследном принце Мохаммеде бен Салмане) сделки ОПЕК+.

В результате, если надежды на успешное размещение SA не оправдаются, и, например, саудиты откажутся от проведения второго этапа размещения на внешних рынках, то в определенной мере такое положение дел может свидетельствовать о наличии негативных взглядов на нефтяную отрасль у держателей мирового капитала. Следует заметить, что в данном случае речь не идет об обсуждении данных взглядов на нефтяной рынок. Наиболее важным является то, что такие "сигналы" могут быть восприняты инвесторами достаточно "однобоко" и быстро транслированы в продажи нефтяного актива. Другими словами, провал IPO Saudi Aramco может стать спекулятивным шоком для нефтяных котировок и вывести цены из текущего баланса, формируемого совокупностью рыночных ожиданий и фундаментальных факторов.

Сценарий, в котором размещение акций нефтяной компании не увенчается успехом, предполагает спекулятивную коррекцию нефтяных котировок до уровней ниже 60$. Декабрьское заседание ОПЕК+ в этом случае может стать своего рода страховкой нефтяного рынка – в случае вышеуказанной спекулятивной коррекции цен страны-участники ОПЕК+ могут пойти на более активные меры поддержки нефтяного рынка в виде продления действия сделки на 2020 год и расширения квот по снижению добычи.

С другой стороны, в начале декабре мы можем наблюдать за успешным размещением акций самой дорогой компании в мире. Если 1,5% SA будут стоить около $25 млрд, это будет означать, что рынок принимает верхнюю границу оценочного диапазона в $1-2 трлн, а значит и не поддерживает текущую сравнительно низкую ценовую конъюнктуру. Сигнал со стороны таких результатов размещения, по нашим оценкам, станет поводом для возвращения котировок нефти в завершении этого года в возможный диапазон $64-67 с потенциалом для дальнейшего роста.

Также считаем, что бенефициаром столь дорогого размещения акций Saudi Aramco могут стать в том числе и российские нефтяные компании, в частности Роснефть, стоимость которой при таком развитии событий будет чрезвычайно недооценена.