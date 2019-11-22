Исходя из статистики аналогичных размещений ликвидных бумаг, дисконт в 5,8% к закрытию прошлой недели невелик, особенно учитывая, что проданный пакет составил 23,7% капитала "Детского мира".

При этом АФК "Система" не представила данных о продаже пакета бумаг "Детского мира" стратегическому инвестору, что увеличивает среднесрочные риски по данной бумаге. ("Ведомости" со ссылкой на официального представителя "Системы" пишут, что большинство покупателей – это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США).

Стоит отметить и ряд других факторов риска для инвесторов в бумаги этой компании. Это, во-первых, превышение коэффициентом чистый долг/EBITDA отметки 2,5х. Впрочем, усиление долговой нагрузки "Детского мира", которая в 2014-2015-м росла в среднем на 17,3% г/г, в 2015-2016 году сопровождалась ускорением прироста выручки в среднем на 34,6%. Мы ожидаем в 2020-2021 годах текущее повышение долга также будет компенсировано ростом выручки.

Также обращает на себя внимание замедление роста дивидендов на акцию компании. Совет директоров "Детского мира" недавно рекомендовал выплатить акционерам по итогам девяти месяцев 2019 года 5,06 руб. на акцию. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем, что дивиденд составит 8,957 руб. на акцию и обеспечит доходность 9,2% в текущих котировках. Это более чем на 1% выше средней дивдоходности большинства представленных на Мосбирже эмитентов.

Третий фактор риска для компании — это низкие, в пределах 2-3% показатели прироста розничных продаж широкого рынка. Компании приходится постоянно преодолевать негативную тенденцию в рознице, а при ускорении экономики на фондовом рынке появятся более привлекательные активы, которые составят конкуренцию акциям "Детского мира".

Мы оцениваем текущую справедливую стоимость обыкновенной акции "Детского мира" в 123 руб. Расчет этой цены основан на сравнительно высоких финансовых мультипликаторах ритейлера, его дивидендной политике (без учета прогноза на 2019 год) и двузначном темпе роста сопоставимых продаж (LFL) в России и Казахстане (10,7% г/г).

С учетом ярко выраженной сезонности, позитивного тренда и возможного значимого ускорения роста розничных продаж в России мы ожидаем, что выручка и чистая прибыль "Детского мира" в 2020 году повысятся до 139 574,0 млн и 10 784,6 млн руб. соответственно. В отсутствие динамики, указывающей на возможность достижения данных показателей в ближайшие кварталы из-за возможного ускорения инфляции и замедления кредитной активности, оценки справедливой стоимости обыкновенной акции "Детского мира" будут пересмотрены.



