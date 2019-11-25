X5 Retail Group запустила доставку товаров повседневного спроса и широкого потребления (FMCG) корпоративным клиентам из интернет-магазина Perekrestok.ru. Доступный к заказу через интернет ассортимент включает 24 500 товарных позиций, средний чек оценивается в 7 000 (в два раза выше, чем для индивидуальных покупателей).

Наш комментарий: интернет-магазин Perekrestok.ru был запущен в 2017 г. В следующем году компания планирует вывести его на первое место в сегменте электронной торговли товарами FMCG с оборотом в 12 млрд руб. Онлайн-торговля продовольственными товарами – быстро растущий сегмент. По нашим оценкам, к 2025 г. Размер рынка вырастет в 5–8 раз, до 186–300 млрд руб. По данным агентства InfoLine, рынок FMCG для корпоративных клиентов будет расти на 120 млрд руб. в год, что составляет 0,8% в год от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами и предлагает большое пространство для роста. Мы считаем такой сервис привлекательным для офисов, отелей, малого бизнеса, тогда как для ресторанов может потребоваться более широкий ассортимент. Перспективы прибыли пока неясны, поскольку компании предстоит конкурировать с оптовыми операторами и специализированными компаниями.

В среднесрочной перспективе новый цифровой фактор роста может вернуть X5 Retail Group на траекторию быстрого восстановления. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г. выручка вырастет на 10% г/г, до 1,9 трлн руб. В своей 10-летней стратегии X5 предполагает рост оборота в три раза (до 6 трлн руб.) и долю рынка на уровне 20% к 2029 г. К тому времени на долю новых бизнесов должно приходиться 20% от общего оборота. В сегменте электронной торговли мы отмечаем два направления работы, благоприятных с точки зрения котировок акций: доставка через Perekrestok.ru и быстрая доставка (15–30 мин.) на базе магазинов Пятерочка (будет запущена с 2020 г.). По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе эти направления могут ускорить рост компании, однако на данным момент X5, на наш взгляд, оценена справедливо. Мы сохраняем нашу прогнозную цену на уровне 35 долл. без изменений. Ожидаемая полная доходность составляет 9%, рекомендация – Держать.