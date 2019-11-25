МТС сообщила о решении продать украинское подразделение группы, которое действует под брендом Vodafon Украина.

• Покупателем выступит азербайджанский оператор Bakcell, а сумма сделки составит 734 млн долл. (включая 84 млн долл. отложенным платежом). EV украинской «дочки» МТС оценена в 848 млн долл. или по мультипликатору EV/EBITDA 2019 г. на уровне 2,6х-2,7х. Подобная оценка представляется нам весьма невысокой, даже исходя из текущей стоимости самой группы в 4,1х-4,2х. Возможно, в оценке актива были учеты дополнительные риски, связанные с напряженной политической обстановкой и санкционной повесткой. Антимонопольный комитет Украины ранее уже предоставил разрешение на сделку.

• Позитивной новостью для инвесторов можно считать рекомендацию совета директоров МТС выплатить специальные дивиденды в размере 26,5 млрд руб. или 13,25 руб. на акцию (доходность около 4,2%). Дата закрытия реестра для получения специальных дивидендов назначена на 10 января.

• У МТС в Украине 19,8 млн абонентов на конец 3К 2019 г. Рублевая выручка украинского подразделения составляет порядка 8% от консолидированной выручки и увеличилась за 9М 2019 г. на 33,5% г/г. Скор. OIBDA в рублях составляет 9% от консолидированной и увеличилась за 9М на 31% г/г, рентабельность за период составила 53,2%, что на 6,6 п.п. выше, чем в России. Сильные темпы роста были обеспечены за счет начала развертывания в стране сети LTE и быстрого роста трафика данных. Оператор сообщал, что на конец 3К 2019 г. сети 4G и 3G в Украине обеспечивали покрытие 66% и 86% населения соответственно.

Мы полагаем, что продажа украинского подразделения не окажет значительного негативного воздействия на денежные потоки МТС и группа продолжит выплачивать дивиденды согласно своей политике (около 28 руб. на акцию за календарный год).

Сегодня МТС проведет день инвестора в Москве, на котором могут быть предоставлены дополнительные комментарии по сделке. Наша целевая цена будет пересмотрена, рекомендация по-прежнему «Покупать».