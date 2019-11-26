Денежный рынок: давление растет
Вчера компании уплачивали НДС и НДПИ, в связи с чем средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа по итогам дня выросла на 25 бп, до 6,76%. Закрытие произошло на отметке 6,42% (+17 бп). Индекс RUSFAR повысился на 3 бп, до 6,48%. Спрос на репо с Казначейством был невысоким – в рамках недельного аукциона банки привлекли всего 200 млн руб. Сегодня Банк России объявит лимит для аукциона недельных депозитов. Мы полагаем, что регулятор понизит лимит на 0,5-0,6 трлн руб. с целью повышения уровня свободных резервов банков, поскольку в результате налоговых выплат вчера отток ликвидности из системы мог составить 850-900 млн руб. Ставки FRA выросли на 2 бп, и FRA 9x12 составила 6,32% против 3-месячной MosPrime на уровне 6,78%. Середина и дальний отрезок кривой процентных свопов сместились вверх на 2-4 бп. Ставки NDF повысились на 3-8 бп под давлением со стороны однодневного свопа, и 6-месячная NDF закрылась на уровне 6,02% (+6 бп). Длинные ставки кросс-валютных свопов по итогам для повысились на 1-4 бп.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191126/830602077.html