В среду, 27 ноября, АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) должна опубликовать финансовые показатели за 3 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем, что они отразят достаточно сильные результаты МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) и Детского мира (DSKY RX – без рекомендации), но довольно слабые результаты лесопромышленного сегмента. В частности, по нашим прогнозам, консолидированная выручка Системы увеличится на 2% (здесь и далее – год к году) до 209 млрд руб. (3,2 млрд долл.), столько же прибавит и OIBDA, достигнув 75,1 млрд руб. (1,2 млрд долл.), при рентабельности по OIBDA 35,9% (сокращение на 0,1 п.п.). Мы также ожидаем, что компания покажет чистую прибыль в размере 2,3 млрд руб. (36 млн долл.).

На результатах лесопромышленного сегмента негативно отразится слабая конъюнктура. Мы ожидаем, что на результатах группы «Сегежа» отразится достаточно слабая конъюнктура рынка, и подразделение покажет сокращение выручки на 20% до 12,8 млрд руб. (198 млн долл.) и OIBDA на уровне 3,4 млрд руб. (53 млн долл.). В сельскохозяйственном подразделении мы прогнозируем выручку на уровне 8,2 млрд руб. (126 млн долл.) и OIBDA в размере 1,8 млрд руб. (28 млн долл.). В сегменте электроэнергетики (БЭСК) мы ожидаем, что выручка составит 4,5 млрд руб. (70 млн долл.), а OIBDA – 1,4 млрд руб. (22 млн долл.), в гостиничном бизнесе мы предполагаем выручку на уровне 1,7 млрд руб. (26 млн долл.) и OIBDA в размере 569 млн руб. (9 млн долл.). Технологический дивизион, РТИ Системы, по нашей оценке, получит выручку в размере 4,8 млрд руб. (75 млн долл.), а OIBDA 32 млн руб. (0,5 млн долл.).

Новость о снижении доли в Детском мире позитивно отразится на отношении рынка к акциям Системы. Мы ожидаем, что основные операционные компании в портфеле Системы продолжат демонстрировать достаточно устойчивые результаты в 3 кв. 2019 г. На отношении рынка к акциям Системы позитивно скажется новость о продаже части пакета в Детском мире, что будет способствовать снижению размера долговой нагрузки на уровне корпоративного центра и подтверждает способность Системы монетизировать инвестиции из своего портфеля. Наша рекомендация по акциям Системы в данный момент пересматривается.