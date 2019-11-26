Два фактора, которые в последнее время являются основными (или даже единственными) определяющими динамику финансовых рынков, вновь выступили на стороне “быков”.

Первым фактором стало вчерашнее выступление Дж. Пауэлла, в котором он высказался, что “стакан больше чем на половину полон”, характеризуя состояние американской экономики, при этом ФРС готова с помощью правильной политики еще «пополнить этот стакан» (по его мнению, возможности ФРС позволяют поддержать текущий рекордно долгий экономический рост США). Тем не менее, говоря о будущей траектории процентных ставок, глава ФРС повторил мысль об уместности текущего состояния монетарной политики, указав тем самым на длительную паузу с оговоркой о том, что политика будет скорректирована в случае существенного изменения прогнозов FOMC. Таким образом, в дилемме между нулевыми/отрицательными процентными ставками и рецессией ФРС, вероятно, предпочтет первый вариант, что означает продолжение и даже усиление роста цен финансовых активов (прежде всего, американских акций), что, по нашему мнению, отражает обесценение традиционных (фиатных) валют.

Вторым фактором является торговый спор между США и Китаем, от сделки стороны по-прежнему далеки, однако теперь это сопровождается оптимистичной риторикой (по результатам недавнего телефонного разговора было объявлено о прогрессе в подписании некой первой фазы). Отсутствие дальнейшего повышения торговых пошлин (или даже перспектива на смягчение существующих), а также готовность ФРС к дальнейшему монетарному стимулированию экономики для поддержания (по-видимому, так долго, как это будет возможно) роста («глава» о контрцикличной монетарной политике в «руководстве» ФРС, видимо, была удалена) являются теми столпами, на которых основано текущее “бычье” состояние финансового рынка, и причин для его изменения пока нет.