Хорошая отчетность "Фосагро" двигает акции компании вверх на умеренно снижающемся рынке
Активность на фондовом рынке РФ сегодня относительно невысока, обороты традиционно снижаются накануне Дня благодарения в США. Кроме того, трейдеры устали реагировать на противоречивые новости относительно американо-китайских переговоров.
При том что индекс Московской биржи умеренно снижается, в плюсе – акции Фосагро после обнародования неплохого финансового отчета за третий квартал. Так, выручка увеличилась на 11% к/к до RUB 64.5 млрд ($999 млн) в основном за счет увеличения продаж в Европу, Латинскую Америку и Азию. Рентабельность по EBITDA повысилась на 1% к/к.
Сама компания ожидает позитивной динамики на рынках основных с/сельскохозяйственных культур в I квартале 2020 года, что поддержит спрос и цены на удобрения. Вместе с тем цены на фосфорные удобрения в 4К19 останутся под давлением из-за межсезонья на ключевых рынках сбыта в сочетании с высоким уровнем запасов в Индии и США. Акции Фосагро интересны широкому кругу инвесторов прежде всего как дивидендная история после того, как эмитент трансформировал дивидендную политику и пообещал выплачивать в качестве дивидендов до ста процентов свободного денежного потока.
В целом сезон отчетностей в России и рост активности в части размещений бумаг говорят об интересе как иностранных, так и российских инвесторов к отечественным акциям.
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