Акции "Лукойла" будут следовать за ценой на нефть
Лукойл увеличил объем переработки на НПЗ. На фоне повышения маржи переработки это привело к росту EBITDA сегмента на 25%, позволившему нивелировать эффект от снижения EBITDA в сегменте добычи. Капзатраты в третьем квартале остались без изменений по отношению ко второму, а за девять месяцев снизились на 7%, до 314 млрд руб., на фоне завершения работ на ряде объектов. Вкупе с ростом операционных доходов это привело к увеличению свободного денежного потока на 50%, до 517 млрд руб.
В целом влияние различных факторов привело к нейтральной динамике основных показателей в июле-сентябре по сравнению с апрелем-июнем. Реакция рынка на отчетность в моменте была достаточно волатильной (это связано и с внутридневной динамикой цены на нефть), но в итоге котировки вернулись к прежним значениям. В четвертом квартале, по нашему мнению, средняя цена Brent будет в коридоре $60–65, причем Urals сохранит премию. Курс USD/RUB прогнозируем в районе 64. Результаты за четвертый, на мой взгляд, будут близки к показателям третьего. Выручка составит около 2006 млрд, EBITDA — 330–338 млрд, прибыль — 170–180 млрд руб.
Отчетность не преподнесла инвесторам сюрпризов, полагаю, что драйверы роста до конца года отыграны и акции будут следовать преимущественно за ценой на нефть.
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