Alibaba может привлечь дополнительные $1,3 млрд
Alibaba разместилась на Гонконгской фондовой бирже и привлекла $11,3 млрд. Акции китайской компании уже выросли на 6,6% и торгуются с премией в 1% к котировкам на Нью-Йоркской бирже. Скорее всего, торги стабилизируются и возможности для арбитража уйдут, но спрос в Гонконге со стороны китайских инвесторов высок и скачки котировок в ближайшее время могут продолжиться.
Если спрос будет усиливаться, у компании в ближайшее время появится возможность привлечь дополнительные $1,3 млрд. Более того, сейчас благоприятная обстановка для роста китайских акций, так как Пекин и Вашингтон все больше убеждают рынок в благополучном исходе текущих переговоров о взаимной торговле. Последние 16 месяцев ценные бумаги эмитентов КНР торговались с дисконтом из-за торговой войны.
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