Вчера Лукойл объявил финансовые результаты по МСФО за 3к19, которые превысили консенсус-прогноз и наши ожидания, прежде всего из-за более высоких, чем предполагалось, цен реализации нефти и нефтепродуктов в отчетном периоде. Исходя из фактических показателей за 9м19 и прогноза результатов за 4к19, мы ожидаем, что дивиденды в пересчете на акцию по итогам 2019 г. составят 406 руб. (включая уже выплаченные 192 руб.), что предполагает дивидендную доходность в 6,7%. С учетом объявленных финансовых результатов мы повысили нашу оценку прогнозной цены акций Лукойла на 12-месячном горизонте на 12%, до 102 долл., соответствующих полной доходности в 14%. В отношении данной бумаги мы подтверждаем рекомендацию Держать.

Более высокие цены реализации. Экспортные цены реализации нефти и нефтепродуктов в 3к19 оказались выше, чем мы ожидали, на 3% и 4% соответственно. Благодаря этому общая выручка компании за отчетный период достигла 30 236 млн долл., превысив нашу оценку и консенсус-прогноз на 1%. В отчетном периоде Лукойл продемонстрировал более эффективный, чем ожидалось, контроль над расходами: операционные расходы компании сократились за счет снижения расходов на производство нефтехимической продукции на 9% к/к. Коммерческие, общие и административные расходы также снизились на 7% к/к (в основном за счет сокращения резерва под ожидаемые затраты), в то время как мы прогнозировали их увеличение на 3% к/к. Однако достигнутый позитивный эффект оказался сведен на нет вследствие более высоких, чем ожидалось, расходов на уплату налогов, помимо налога на прибыль (акциз и НДПИ). В результате, EBITDA снизилась на 1% к/к, составив 5 077 млн долл., что, тем не менее, на 6% выше нашей оценки и на 8% выше консенсус-прогноза.

Доход от продажи активов и восстановление убытка от обесценения. На внереализационном уровне Лукойл показал убыток от курсовых разниц в размере 72 млн долл., в то время как мы прогнозировали небольшую прибыль. Однако за счет дохода от продажи активов (137 млн долл.) и восстановления убытка от обесценения (33 млн долл.) прочая неоперационная чистая прибыль оказалась положительной (мы прогнозировали чистый убыток). В результате, чистая прибыль компании повысилась на 5% к/к, до 2 949 млн долл., превысив наши ожидания и консенсус-прогноз на 16% и 17% соответственно.

Прогноз дивидендов. Напомним, что в соответствии с новой дивидендной политикой базой для расчета дивидендов Лукойла служит скорректированный свободный денежный поток, размер которого, по нашим оценкам, составил 1,3 млрд долл. в 3к19 и 3,3 млрд долл. за 9м19. Согласно нашим оценкам, в целом за 2019 г. скорректированный свободный денежный поток компании составит 4,3 млрд долл., что предполагает выплату дивидендов в размере 406 руб. на акцию. По нашим расчетам, это соответствует дивидендной доходности акций по итогам года в 6,7%. Возможность большего высвобождения оборотного капитала, чем мы ожидаем (мы прогнозируем уменьшение оборотного капитала на 0,3 млрд долл. после того как компания увеличила его на 0,8 млрд долл. в течение 9м19), потенциально может положительно повлиять на размер дивиденда.