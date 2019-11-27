Банк "Восточный" разослал держателям своих бессрочных еврооблигаций общим объемом $125 млн уведомление о том, что не выплатит очередной купон по данным бумагам (срок его выплаты — 29 ноября). Представитель банка подтвердил эту информацию новостному агентству. Ставка купона по бумагам составляет 10% годовых, выплаты проводились два раза в год. Таким образом, речь идет о невыплате $6,25 млн (400 млн руб.).

Для российского долгового рынка это будет первый прецедент, когда банк воспользовался своим безусловным правом пропустить выплату купона по бессрочным субординированным инструментам (напомним, все инструменты капитала первого уровня должны включать в кредитную документацию это условие в соответствии с требованиями Базель 3). Это в очередной раз должно привлечь внимание инвесторов к более высокому профилю рисков, присущему субординированным долговым бумагам, в то время как рынок субординированных банковских бумаг (CoCos, contingent convertibles) России только формируется. По сообщению РБК, среди держателей бессрочных евробондов Банка "Восточный" есть частные VIP-клиенты банка.

В случае с Банком "Восточный" подобное развитие событий вряд ли можно считать неожиданностью: с весны 2018 года две группы акционеров банка (фонд прямых инвестиций Baring Vostok и компания "Финвижн" Артема Аветисяна) находятся в состоянии конфликта, а в начале этого года против основателя Baring Vostok и председателя совета директоров Банка "Восточный" Майкла Калви в России было заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Разбирательства между акционерами осложнили проведение докапитализации банка, в то время как ЦБ потребовал от банка увеличить резервы по проблемным активам. Летом достаточность базового капитала банка уже опускалась ниже предельного уровня, при достижении которого активируется списание бессрочных еврооблигаций, хотя тогда списания евробондов, вероятно, удалось избежать за счет выкупа проблемных активов акционерами банка.

Банк в ближайшее время планирует предложить держателям облигаций реструктуризацию, включающую, среди прочего, снижение ставки купона. По состоянию на 1 октября достаточность базового капитала банка Н1.1 (5,5%) все еще находилась на низком уровне, хотя и выше регулятивного минимума ЦБ (4,5%) и предельного уровня для списания бессрочных евробондов (5,125%). В случае полного списания еврооблигаций банка (которое возможно либо при повторном пробитии предельного уровня Н1.1, либо при проведении санации банка) Н1.1 увеличился бы на 240 б. п.



