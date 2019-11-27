Реакция рынка на публикацию отчетности АФК Система нейтральна. Драйверами роста выручки корпорации, как и ожидалось, традиционно стали МТС и Детский мир. При этом отрицательное влияние на OIBDA оказали подразделения Segezha, агрохолдинг и прочие активы. На погашение долга и проценты по нему ушла значительная часть положительного денежного потока от продажи активов и поступления дивидендов, но в результате чистый долг сократился на 7%, до 199 млрд руб.

При этом 95% долга корпорации номинировано в рублях, так что валютная переоценка слабо повлияла на долговую нагрузку на фоне стабильного курса. Основную часть задолженности компании по-прежнему предстоит погасить в период 2021-2023 гг. В четвертом квартале Система может получить более 4 млрд руб. свободного денежного потока. Один из наиболее динамичных активов корпорации – это OZON. Компания обзавелась крупнейшей сетью постаматов, строятся новые хабы, развивается служба доставки, число продавцов достигло 15 тыс.

Мы полагаем, что в 4-м квартале основные тренды сохранятся. Объем выручки АФК ожидается в диапазоне 215–220 млрд, OIBDA может достичь 75 млрд. Стоит отметить, что с начала года акции Системы выросли на 75%, при том что основной актив МТС прибавил в стоимости только 35%), поэтому, несмотря на хорошие финансовые показатели, в четвертом квартале вероятна динамика котировок «хуже рынка».