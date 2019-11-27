Индекс Московской биржи сегодня подрастает на фоне дорожающей нефти. По словам министра энергетики России Александра Новака, на заседании ОПЕК+ в Вене 5-6 декабря не исключено обсуждение вопросов актуальности нынешних квот в соглашении. В более масштабном сокращении нефтедобычи особенно заинтересована Саудовская Аравия, которой нужны 80 долларов за баррель для сбалансированного бюджета и успешного IPO Saudi Aramco.

Также позитива ходу торгов на отечественном рынке добавляет в целом неплохая корпоративная отчетность за третий квартал. Свободный денежный поток "Лукойла" за девять месяцев 2019 г. составил 517,1 млрд руб. – на 50,8% больше, чем за девять месяцев 2018 г. Это стало возможным в том числе благодаря снижению капитальных затрат на 7,2%. Так как дивиденды компании привязаны к скорректированному свободному денежному потоку, можно ожидать роста выплат акционерам.

Теперь в фокусе будут результаты за третий квартал "Газпрома" после того, как стало известно, что суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с "Нафтогазом". Отменить или обжаловать решение суда нельзя.

Из постановления следует, что "Газпром" обжаловал в суде округа Свеа решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа, вынесенное в декабре 2017 года. Тогда арбитраж обязал украинскую компанию выплатить российской два миллиарда долларов за уже поставленный газ, но снизил годовой контрактный объем закупок с 52 до 5 миллиардов кубометров и оставил условие "бери или плати" только для 80 процентов от этого объема.

"Газпром" настаивал на отмене двух пунктов этого решения, утверждая, что арбитраж превысил полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема газа. Споры "Нафтогаза" и "Газпрома" осложняют ход переговоров между сторонами о заключении нового транзитного договора. Если он не будет заключен компромиссным путем, это может поставить вопрос и о надежности «Газпрома» как поставщика газа, и о надежности Украины как страны-транзитера, и, естественно, может негативно отразиться на котировках "Газпрома".