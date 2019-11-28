Мы обновили наши оценки Банка Санкт-Петербург (с учетом его результатов за 9м19 по МСФО), прогнозы на 2019 г. и предварительный прогноз на 2020 г. Мы также добавили наши ожидания по динамике активов и чистой процентной маржи, однако это оказало лишь небольшой эффект на прогнозы на 2020-2021 гг. Достигнуть ожидаемых темпов роста будет довольно сложно, учитывая высокую конкуренцию и слабый корпоративный спрос, замедление в розничном сегменте и некоторый рост стоимости риска, однако мы все равно считаем, что банк сможет реализовать свои возможности в регионах присутствия. В связи с этим мы повышаем прогнозную цену на горизонте 12 месяцев на 25%, до 86 руб. В совокупности с дивидендной доходностью на уровне 7,8% это предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 77%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Прогноз на 2019 и 2020 гг. Во время телеконференции по результатам за 9м19 по МСФО руководство представило пересмотренную оценку ROE за 2019 г., понизив ее до 10-11%. При этом ожидания в отношении стоимости риска были немного повышены. Между тем в отношении 2020 г. руководство настроено более позитивно – прогнозный ROE составляет 12-14% (согласуется со стратегией), темпы роста кредитования ожидаются на уровне 12-15% г/г. На наш взгляд, такие темпы роста кредитования могут быть достигнуты благодаря существенному ускорению в корпоративном сегменте, поскольку в розничном сегменте менеджмент ожидает дальнейшего замедления. Мы полагаем, что банк сможет использовать возможности для роста не только в домашнем регионе, но и в Москве и Новосибирске, где недавно был открыт его филиал.

Пересмотр прогнозов. По нашим расчетам, среднегодовой рост кредитного портфеля БСПБ в 2019–2022 гг. составит 7,4% за счет высоких темпов роста как корпоративных, так и розничных кредитов. Учитывая активный рост и более эффективное использование ликвидности, мы более оптимистично настроены в отношении динамики доходов банка от основной деятельности и чистой процентной маржи, но в то же время ожидаем, что соотношение доходов и расходов в прогнозном периоде не изменится (в отличие от самого банка, взносы в АСВ мы относим к операционным расходам, а не к чистому процентному доходу). Мы ожидаем, что стоимость риска будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона, обозначенного руководством банка; по нашим расчетам, среднесрочная доходность собственного капитала БСПБ составит 11%.

Оценка. В настоящий момент акции БСПБ торгуются с прогнозными коэффициентами P/BV и P/E за 2020 г. в 0,29x и 2,9x соответственно, что мы считаем неоправданно низким. На наш взгляд, монетизация потенциала регионального банка повысит интерес к БСПБ со стороны инвесторов, хотя низкая ликвидность акций останется проблемой. Исходя из сохранения стоимости капитала на уровне 16,2%, мы понизили оценку безрисковой ставки на 50 бп, также на 50 бп повысив заложенную премию за ликвидность.

Риски. Риски связаны с изменениями в макроэкономической ситуации и регулировании, ужесточением конкуренции и эффективностью управления ликвидностью.

Оценка. Наша оценка справедливой стоимости подразумевает значение коэффициента цена / балансовая стоимость на уровне лишь 0,43x, однако, как мы полагаем, потенциал роста стоимости может быть раскрыт в случае сделки M&A в рамках продолжающейся консолидации сектора. Несмотря на широкое присутствие на своем домашнем рынке – в Санкт-Петербурге, банк, на наш взгляд, вполне может увеличить масштабы операций благодаря универсальной бизнес-модели, что делает его привлекательным объектом приобретения. Принимая во внимание низкую оценку актива, даже с учетом недостаточно высокой ликвидности акций, выгоды, по нашему мнению, перевешивают риски. По бумагам Банка Санкт-Петербург подтверждаем рекомендацию Покупать.