По состоянию на 25 ноября, инфляция в России замедлилась до 3.49% г/г. Недельные темпы прироста цен немного отступили от исторических минимумов, вернувшись к средним темпам на сопоставимых неделях 2016-2017 гг. Однако в эти годы инфляция также демонстрировала устойчивое замедление в годовом выражении, поэтому мы не видим дополнительных рисков.

Низкий темп прироста потребительских цен обусловлен снижением цен на ключевые группы товаров: свинина (-0.2% н/н), куры (-0.2% н/н), масло подсолнечное (-0.1% н/н), мука (-0.1% н/н). Несезонное ускорение демонстрирует лишь гречневая крупа (+1.5% н/н), но её вес в потребительской корзине слишком мал, чтобы оказать влияние на общий показатель.

Такая динамика инфляции безусловно является положительным и сильным сигналом для Банка России в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом темпы замедления вернулись от аномальных к умеренным и не требуют агрессивной корректировки ставки (SGe: —25 бп 13 декабря).



