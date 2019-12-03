Заместитель министра финансов В.Колычев вчера заявил о предложении ЦБ одного из способов конвертации средств ФНБ для предстоящих инвестиций. В рамках озвученного механизма предлагается сократить «отложенные» покупки валюты, которые сейчас компенсируют приостановку операций ЦБ в рамках бюджетного правила летом 2018 года из-за волатильности на рынках, и направить эти средства на финансирование проектов.

В рамках текущих правил, «отложенные» покупки осуществляются до 1 февраля 2022 года, а оставшийся объем недокупленных «отложенных» средств составляет 1.4 трлн руб. ($21.8 млрд). Если отложенные покупки отменить с 1 июля 2020 года (ориентировочная дата начала инвестирования средств из ФНБ), то оставшийся объем составит 1 трлн руб. – эквивалентный объем планируемых инвестиций из ФНБ в 2020-2022 году, по заявлениям А.Силуанова.

Формально такое решение не меняет текущую отсечку для цены на нефть в рамках бюджетного правила, однако не исключает влияние на валютный рынок, так как объем грядущих интервенций сократится. Если механизм вступит в силу, то ожидаемый отток валютной ликвидности по каналу «отложенных» покупок сократится на $5.2 млрд в 2020 году и на $10.4 млрд в 2021, что, по нашим оценкам, эквивалентно укреплению рубля на 1.5% в 2020 году и на 2.5% на горизонте до 2021 года.

По нашему мнению, эта мера выглядит временной и все еще оставляет вопросы о том, как будет происходить конвертация средств в последующие годы. Если Минфин после 2022 года сохранит предложенный механизм и продолжит сокращать планируемые интервенции для финансирования инвестиций из ФНБ, то это косвенно приведет к повышению отсечки в рамках бюджетного правила, подкрепляя позиции рубля.