Сервис bringly.ru "Яндекс.Маркета" прекратил принимать заказы: умеренно негативно
Сервис трансграничной онлайн-торговли bringly.ru Яндекс.Маркета, совместно принадлежащего Яндексу (YNDX US – рекомендация пересматривается) и Сбербанку (SBER RX – ПОКУПАТЬ), перестал принимать заказы. Представитель Яндекс.Маркета подтвердил эту информацию, сославшись на то, что СП решило сфокусироваться на развитии маркетплейса «Беру», который ранее был ориентирован исключительно на работу с российскими онлайн-магазинами.
Лидером сегмента трансграничной онлайн-торговли остается Aliexpress Russia. Бета-версия маркетплейса bringly.ru была запущена в ноябре прошлого года. На этой платформе покупателям предлагались товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании и других стран в разных категориях. Яндекс.Маркет является одним из ведущих агрегаторов онлайн-торговли на российском рынке. В 2018 г. было создано СП между Яндексом и Сбербанком, который инвестировал в Яндекс.Маркет 30 млрд руб. в обмен на 50-процентный пакет. Лидером кроссграничной онлайн-торговли в России является Aliexpress Russia, входящее в СП, созданное другой ведущей российской интернет-компанией – Mail.ru (MAIL LI – рекомендация пересматривается) совместно с группой Alibaba, МегаФоном и РФПИ.
Умеренно негативно. Прекращение работы сервиса bringly.ru может косвенно свидетельствовать о его неспособности стать полноценным конкурентом Aliexpress Russia. Тем не менее, на наш взгляд, ведущие российские интернет-компании, включая Яндекс.Маркет, продолжат активно развивать направление трансграничной интернет-торговли, учитывая потенциал роста сегмента электронной коммерции в целом. В настоящий момент наша модель Яндекса пересматривается.
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