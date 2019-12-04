Как сообщает газета Коммерсант, "Газпром" может выбрать Монголию в качестве транзитного маршрута для прокладки газопровода в Китай – в качестве альтернативы его строительству на территории Алтая. По информации газеты, в поддержку данного проекта высказался премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

На наш взгляд, предложенный новый маршрут может быть более удобным для Китая, поскольку в этом случае газ будет поступать в восточную часть страны, представляющую собой центр потребления газа, вместо менее населенных и промышленно развитых западных провинций. К тому же, данный маршрут короче и пролегает через более пологую местность, что снизит стоимость строительства.

По нашим оценкам, общий размер капиталовложений в строительство трубопровода, исходя из его протяженности в 4800 км, может превысить 20 млрд долл (в 2010 году "Газпром" оценил стоимость прокладки газопровода через Алтай в 14 млрд долл). Таким образом, капзатраты компании на среднесрочном горизонте могут оказаться выше, чем мы прогнозировали.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на риски, связанные с транзитным маршрутом, как для "Газпрома", так и для китайской стороны.

Мы также полагаем, что старт строительству бкоммудет дан только после подписания с Китаем обязывающего соглашения о поставках газа. В случае его утверждения и реализации проект станет для "Газпрома" источником денежных потоков в постпрогнозный период. Мы также считаем, что это окажет поддержку производителям труб большого диаметра, включая ТМК.

Переговоры с Китаем о поставках газа по западному маршруту (проект "Алтай" или "Сила Сибири — 2") Газпром ведет с 2006 года, а в 2014 году стороны даже подписали рамочное соглашение по данному проекту. В сентябре этого года президент Владимир Путин поручил главе "Газпрома" Алексею Миллеру подготовить проект строительства трубопровода в Китай через Монголию. По информации СМИ, тогда же компании было поручено вернуться к изучению вопроса об использовании на новом экспортном маршруте газа с месторождений в Иркутской области и Красноярском крае, в дополнение к газу с Ямала.