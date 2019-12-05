Вчера российские гособлигации демонстрировали положительный настрой. Сказалась комбинация факторов: от просадки доходности американского госдолга накануне во вторник и отсутствия громких заголовков по итогам слушаний по России в Сенате США до итогов первичных аукционов.

Уже привычно для последних недель, вчера выпуск с плавающей ставкой купона нашел адресный спрос, что в некоторой степени снижает риски первичного предложения для бумаг с фиксированными купонами. Серия 52002 с привязкой вознаграждения к инфляции (ОФЗ-ИН) собрала 69.4 млрд руб. заявок, объем размещения составил 30.0 млрд руб., из которых 20.3 млрд руб. пришлись на долю неконкурентных сделок. Средневзвешенная цена на аукционе составила 96.23% от номинала – для сравнения, до аукциона бумага торговалась по 95.65-95.75% от номинала. Для сравнения, Минфин разместил только 13.2 млрд руб. 10-летней серии ОФЗ-ПД 26228 с премией по доходности в 1 бп относительно вторичного рынка (отсечка 6.46% годовых).

Кривая ОФЗ вчера сдвинулась на 2-5 бп вниз по доходности, наиболее выраженно, на среднем участке кривой. Учитывая, что данные по инфляции продолжают преподносить положительные сюрпризы – очередной релиз недельных цифр (за период к 2 декабря) оказался нулевым – поводы продолжить аккуратные покупки ОФЗ накануне заседания ЦБ РФ 13 декабря сохраняются.