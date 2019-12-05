Розничная сеть "Лента" запустила в Москве пилотный проект экспресс-доставки товаров и готовой еды, ассортимент которых насчитывает 1500 наименований. Доставка заказов осуществляется со специальных микроскладов (дарксторов) площадью 100–150 кв. м. В пилотном режиме проект будет реализовываться до конца первого полугодия, после чего будет принято решение о его дальнейшем расширении.

Экспресс-доставка представляет собой стремительно развивающийся сегмент рынка, к которому присоединяются традиционные ритейлеры и федеральные сети (в том числе X5 Retail Group запускает такой вид услуг с 2020 г.). Сервис ориентирован на быструю доставку ограниченного ассортимента товаров с расположенных поблизости дарксторов. Еще одна его функция заключается в пополнении товарных запасов магазинов, которое в настоящее время осуществляется путем ежедневной доставки с удаленных дистрибьюторских центров.

По нашим расчетам, к 2025 году объем рынка интернет-торговли продовольственными товарами, наиболее быстрорастущего направления электронной коммерции, вырастет в 5–8 раз, до 186–300 млрд руб. Среди публичных ритейлеров наиболее структурированную стратегию выхода на данный рынок разработала X5 Retail Group, которая планирует в следующем году сделать свой портал Perekrestok.ru лидирующим игроком в сегменте интернет-торговли продовольственными товарами с оборотом 12 млрд руб.