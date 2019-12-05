"Русгидро" представит свои результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО 12 декабря. Мы полагаем, что снижение прибыльности, наблюдавшееся в первой половине года, в третьем квартале продолжилось и на этот раз было вызвано общим снижением цен на РСВ, где "Русгидро" получает самую высокую прибыль по сравнению с другими генерирующими компаниями.

Мы по-прежнему отмечаем потенциал компании в долгосрочной перспективе и сохраняем рекомендацию Покупать. Прогнозная цена акций на горизонте 12 месяцев остается без изменений на уровне 0,65 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 31%. Результаты за 9м19 – снижение еще на 30%. Негативное влияние на результаты "Русгидро" за 1п19 оказало падение производства электроэнергии из-за сокращения притока воды, и поддержка со стороны цен на РСВ не смогла в полной мере это компенсировать.

Однако в 3к19 произошел разворот динамики, но, несмотря на это, результат – снижение уровня прибыли – оказался, судя по всему, таким же. Хотя производство (дешевое) электроэнергии на ГЭС показало признаки восстановления, оказав поддержку прибыльности "Русгидро", это, среди прочего, способствовало снижению цен на РСВ.

Таким образом, мы полагаем, что динамика прибыли по итогам 3к19 будет соответствовать показателям в период с начала года. По нашим прогнозам, выручка за 9м19 снизилась на 2%, до 283,6 млрд руб. Учитывая рост расходов на топливо, мы ожидаем, что скорректированная EBITDA опустилась на 20%, до 64 524 млн руб. Между тем, несмотря на позитивную переоценку стоимости акций в 1п19, снижение котировок в последнем отчетном квартале приведет к негативной переоценке за этот период. Таким образом, мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 30 000 млн руб., что отражает снижение на 30% в годовом сопоставлении.