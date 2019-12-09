Предстоящее заседание Банка России: цикл снижения ставки сбавляет обороты
В пятницу Банк России проведёт заседание относительно ключевой ставки. Мы ожидаем, что на сей раз регулятор возьмёт паузу и сохранит ставку неизменной после четырёх последовательных снижений сразу на 125 пунктов во второй половине 2019 года. Тональность коммуникации, вероятно, станет более нейтральной, в то время как ранее она однозначно сигнализировала о дальнейшем снижении ставок.
Заявления Председателя и представителей ЦБ, которые делались в преддверии заседания, не несли в себе явных сигналов о высокой вероятности снижения ставки на предстоящем заседании. Заявления о том, что оценки нейтральной ставки на уровне 6-7% пока остаются неизменными, также свидетельствуют о том, что риторика ЦБ скоро может стать не столь мягкой.
Статистика, выходившая после октябрьского заседания, когда ЦБ агрессивно снизил ставку сразу на 50 бп, в целом соответствовала прогнозам регулятора. Особенно важно, что в динамике инфляции (месяц к месяцу) наметился разворот после длительного периода весьма низких темпов роста цен с мая. В ноябре месячная инфляция составила 0,3%, то есть приблизилась к темпам, соответствующим 4% в годовом выражении. Предыдущие снижения ставки начали приносить свои плоды. На этом этапе крайне логично оценить эффекты предыдущих действий, прежде чем дополнительно снижать ставку. Тем не менее, мы по-прежнему видим пространство для снижения ставки до 6% в 2020 году, но темпы данного снижения, вероятно, замедлятся.
Экономическая активность также начала восстанавливаться в 3 квартале, благодаря активизации бюджетных расходов и развороту в нисходящей динамике заработных плат. Потребность в поддержке экономики, таким образом, стала чуть менее острой.
Внешние условия с октябрьского заседания стали несколько более стабильными. Композитный индекс деловой активности для мировой экономики в ноябре вернулся к росту (51,5 пунктов). Цены на нефть оставались на комфортных уровнях выше 60 долл./бар. Стабилизация мировой экономики ослабила настрой центральных банков в мире на дальнейшее снижение ставок. ФРС просигнализировала о паузе в цикле снижения ставок. Данному примеру последовали и несколько центральных банков из развивающихся стран. Пауза в цикле снижения ставок Банка России согласовывалась бы с глобальными трендами.
Предстоящее заседание будет сопровождаться пресс-конференцией. Мы ожидаем, что довольно много внимания будет уделено обсуждению снижения ставки сразу на 50 бп на предыдущем заседании. В нашей недавней публикации мы подчеркивали, что не относим себя к числу тех, кто ожидает быстрого пересмотра оценок нейтрального диапазона ключевой ставки. Поэтому мы продолжаем считать, что рынок ОФЗ несколько перегрет.
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