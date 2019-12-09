Petropavlovsk сообщил об изменениях в структуре акционеров: умеренно позитивно
Российская золотодобывающая компания Петропавловск (B-/B-) на текущей неделе сообщила о существенных изменениях в структуре акционеров.
— Prosperity Capital — компания по управлению активами, занимающаяся инвестициями на территории бывшего СССР — увеличила свою долю в Петропавловске с 10% (по состоянию на конец сентября) до 14,5%. Роман Троценко сохранил за собой самый крупный пакет акций (22,4% на конец сентября, без учета конвертируемых облигаций).
— Суверенный инвестиционный фонд Абу-Даби (ADIA) приобрел 4,5% акций Петропавловска.
— Ранее сообщалось, что некоторые акционеры, которые ранее имели крупные доли в компании (DE Shaw и Sothic), сократили их. Обе эти компании получили свои пакеты акций Петропавловска во время реструктуризации его долга в 2015 году, поскольку они были держателями его конвертируемых еврооблигаций. Часть проданного пакета (4,5%), видимо, была куплена структурами предпринимателя Владислава Свиблова, известного своей деятельностью на рынке недвижимости (Росбилдинг, ГК ПИК).
Мы полагаем, что объявленные изменения в структуре акционеров можно расценивать как умеренно позитивные для кредитного качества Петропавловска, т. к. на смену ушедшим ситуативным акционерам пришли институциональные инвесторы, которые придерживаются активного подхода к управлению инвестициями и высоких стандартов корпоративного управления.
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