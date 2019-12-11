Акции Алросы росли два дня подряд, спекулятивно отыгрывая результаты продаж. С мая продажи резко упали, в августе находились на экстремально низком уровне, примерно вдвое ниже, чем в начале года. Основная причина – кризис огранщиков в Индии, из-за чего они сильно сократили закупки.

Рост продаж Алросы на 8% в ноябре инвесторы оценили как тренд на восстановление. В компании осторожно прокомментировали результаты, подтвердив оживление рынка на фоне спроса со стороны заказчиков, но до полного восстановления, еще, видимо, далеко, потребуется минимум несколько месяцев. С технической точки зрения, можно ожидать продолжение роста, цель – 90 рублей на горизонте месяца.



