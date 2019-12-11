Рынок не сомневается в сохранении ставки на текущем уровне в 1,5-1,75% и ждет комментарии Пауэлла относительно планов регулятора на 2020 год, а также ситуации вокруг рынка РЕПО. К тому же по итогам заседания ФРС будет опубликован традиционный прогноз членов комитета по открытым рынкам на следующий год. Ожидается сохранение мягкой позиции регулятора в преддверии президентских выборов, что не должно повлиять на фондовые рынки значительно.

Кроме того, сегодня будут опубликованы первые данные по инфляции в ноябре. Предполагается, что индекс потребительских цен вырастет на 2,3%. Динамика цен находится вблизи целевого уровня ФРС в 2%, что также способствует сохранению действующих монетарных условий.

До открытия рынка отчитается производитель одежды American Eagle, что может придать положительный импульс бумагам. Консенсус предполагает рост продаж и EPS благодаря спросу на товары компании. После закрытия отчитается другой ретейлер, Lululemon Athletica. Консенсус предполагает уверенный рост выручки и прибыли благодаря высокому спросу на одежду бренда на международных рынках. Однако акции компании уже выросли с начала года почти на 100%, что может ограничивать дальнейший потенциал.

Техническая картина по S&P 500 остается смешанной. Объемы торгов продолжают снижаться, что отражает невысокую активность. Показатель MACD остается подавленным, но улучшается. Так что наиболее вероятным диапазоном движения индекса в ближайшие дни можно назвать 3070-3155 пунктов.