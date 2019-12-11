По акциям "Татнефти" наблюдается улучшение настроений
Обыкновенные акции "Татнефти" в среду стремятся прорваться выше, к верхней полосе Боллинджера дневного графика (район 773 руб), достижение которой представляется весьма вероятным с учетом явного преобладания восходящего тренда по ADX. Делать ставку на дальнейшее повышение (в частности, в район максимума ноября 799,7 руб) стоит уже после закрепления выше 773 руб. В целом в бумагах после ноябрьского падения наблюдается явное улучшение настроений.
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