Обыкновенные акции "Татнефти" в среду стремятся прорваться выше, к верхней полосе Боллинджера дневного графика (район 773 руб), достижение которой представляется весьма вероятным с учетом явного преобладания восходящего тренда по ADX. Делать ставку на дальнейшее повышение (в частности, в район максимума ноября 799,7 руб) стоит уже после закрепления выше 773 руб. В целом в бумагах после ноябрьского падения наблюдается явное улучшение настроений. 