Минфин опубликовал данные об исполнении бюджета за ноябрь. Доходы бюджета снизились на 18% относительно ноября 2018 года, что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за более низких цен на нефть и укрепления рубля, при этом ненефтегазовые доходы увеличились на 11%. По итогам 11М19 доходы бюджета выросли на 3,3% и достигли 18 трлн руб. Расходы бюджета продолжают расти: в ноябре они оказались на 15% больше, чем в ноябре 2018 года, т. к. правительство старается компенсировать более низкое, чем предполагалось, их увеличение в 1П19. Всего за 11М19 расходы достигли 15 млрд руб., что на 7% больше, чем за 11М18. В ноябре бюджет был исполнен с дефицитом 130 млрд руб. (при этом показатель за октябрь был пересмотрен — вместо дефицита 15 млрд руб. отмечен профицит 70 млрд руб.). Положительное сальдо бюджета по итогам 11М19 осталось на уровне 3 трлн руб.

Поскольку госрасходы к концу года, как правило, увеличиваются, мы ожидаем, что дефицит бюджета в декабре составит примерно 1 трлн руб., а совокупный профицит за весь год — 2 трлн руб. (около 1,9% ВВП).

Между тем, чтобы исполнить план бюджета на этот год, правительству в декабре нужно будет потратить примерно 3,3 трлн руб., что предполагает рост расходов на 22% относительно декабря 2018 года и представляется довольно сложной задачей. Не исключено, что часть расходов будет перенесена на следующий год.

Последняя статистика по расходам на нацпроекты за 10М19 говорит о том, что с августа правительство начало активнее пытаться исполнить план по расходам, при этом лучших результатов удалось добиться в социальных проектах, таких как "Демография" и "Здравоохранение" (выделено соответственно 80% и 84% от запланированного на год), тогда как проекты, связанные с инвестициями, такие как "Производительность труда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", профинансированы лишь на 50-70% от плана.



