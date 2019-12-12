Бюджет РФ: не исключено, что часть расходов будет перенесена на следующий год
Минфин опубликовал данные об исполнении бюджета за ноябрь. Доходы бюджета снизились на 18% относительно ноября 2018 года, что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за более низких цен на нефть и укрепления рубля, при этом ненефтегазовые доходы увеличились на 11%. По итогам 11М19 доходы бюджета выросли на 3,3% и достигли 18 трлн руб. Расходы бюджета продолжают расти: в ноябре они оказались на 15% больше, чем в ноябре 2018 года, т. к. правительство старается компенсировать более низкое, чем предполагалось, их увеличение в 1П19. Всего за 11М19 расходы достигли 15 млрд руб., что на 7% больше, чем за 11М18. В ноябре бюджет был исполнен с дефицитом 130 млрд руб. (при этом показатель за октябрь был пересмотрен — вместо дефицита 15 млрд руб. отмечен профицит 70 млрд руб.). Положительное сальдо бюджета по итогам 11М19 осталось на уровне 3 трлн руб.
Поскольку госрасходы к концу года, как правило, увеличиваются, мы ожидаем, что дефицит бюджета в декабре составит примерно 1 трлн руб., а совокупный профицит за весь год — 2 трлн руб. (около 1,9% ВВП).
Между тем, чтобы исполнить план бюджета на этот год, правительству в декабре нужно будет потратить примерно 3,3 трлн руб., что предполагает рост расходов на 22% относительно декабря 2018 года и представляется довольно сложной задачей. Не исключено, что часть расходов будет перенесена на следующий год.
Последняя статистика по расходам на нацпроекты за 10М19 говорит о том, что с августа правительство начало активнее пытаться исполнить план по расходам, при этом лучших результатов удалось добиться в социальных проектах, таких как "Демография" и "Здравоохранение" (выделено соответственно 80% и 84% от запланированного на год), тогда как проекты, связанные с инвестициями, такие как "Производительность труда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", профинансированы лишь на 50-70% от плана.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191212/830679002.html