Мы приступаем к анализу компании "ЛУКОЙЛ с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА и РЦ на 12М в размере 7 061 руб./акцию.

Мы отмечаем взвешенную дивидендную политику компании, жесткий контроль над затратами и очень консервативный баланс. Хотя акции компании не являются особенно дешевыми (наша РЦ предусматривает коэффициент EV/EBITDA 2020П и 2021П 4,3x, что примерно соответствует средним мультипликаторам по отрасли), мы считаем, что отношение риска к доходу пока еще привлекательно: на наш взгляд, доходность на инвестированный капитал "Лукойла" составит примерно 13% в среднесрочной перспективе (против примерно 10% в 2014-2018 гг.) на фоне улучшения рентабельности примерно на 1 п. п. и контроля размером инвестированного капитала в абсолютном выражении.

При этом мы также отмечаем отсутствие возможностей по органическому росту в России.

Акции "Лукойла" – наша предпочтительная защитная инвестиция в секторе.

Новая дивидендная политика свидетельствует о приверженности компании своим обязательствам. 16 октября совет директоров "Лукойла" одобрил принципы новой дивидендной политики, которая предусматривает выплату как минимум 100% скорректированного свободного денежного потока, с учетом уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций. Хотя это решение как таковое не привносит сильных изменений в политику по распределению капитала, оно обеспечивает гораздо большую прозрачность в этой области. Увеличение дивидендных выплат и контроль над издержками поддерживают ROIC на двузначном уровне.

Новая дивидендная политика ограничивает размер инвестированного капитала, что в сочетании с постоянным контролем над издержками, который демонстрирует менеджмент, будет сдерживать рост инвестированного капитала, что приведет к ощутимому ускорению возврата на инвестиции. Консервативный баланс. У "Лукойла" одна из самых низких долговых нагрузок в отрасли (“чистый долг/LTM EBITDA” равен всего 0,1x на конец 3К19), что значительно снижает риски при неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре.



