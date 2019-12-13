Вчера РусГидро (HYDR RX – без рекомендации) опубликовало довольно слабые финансовые результаты за 3 кв. 2019 г. по МСФО, которые, впрочем, оказались несколько лучше ожиданий рынка. Совокупная выручка (без учета субсидий) сократилась на 1,4% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 76,7 млрд руб., что в первую очередь было обусловлено снижением цен на электроэнергию (на 1,6% в первой ценовой зоне и на 17,9% во второй), тогда как выработка компании увеличилась на 3,3%. Выручка от продажи электроэнергии снизилась на 3,1% до 54,2 млрд руб., а от продажи мощности – выросла на 8,3% до 11,6 млрд руб. на фоне индексации цен на мощность. Снижение продаж пришлось в основном на субгруппу ПАО «РусГидро» (-8,3%), тогда как в субгруппах РАО ЭС Востока и ЭСК РусГидро был показан незначительный прирост продаж – на 3,8% и 0,3% соответственно. EBITDA потеряла 6,7%, составив 19,7 млрд руб., на фоне роста топливных расходов для дальневосточных активов. В результате рентабельность по EBITDA снизилась на 1,5 п.п. до 25,6%. Чистая прибыль упала на 22,1% до 5,8 млрд руб. как следствие негативной переоценки форварда в рамках сделки с ВТБ (из-за снижения котировок акций в 3 кв.). По итогам 9 мес. выручка, EBITDA и чистая прибыль компании уменьшились на 0,3%, 13,1% и 23,5% соответственно. На данный момент РусГидро отмечает постепенное восстановление уровней воды в водохранилищах до средних значений, что должно положительно сказаться на результатах 4 кв. Общая выработка по итогам 2019 г. окажется ниже, чем в 2018 г., однако прогнозы на 1 кв. 2020 г. у компании оптимистичные. Кроме того, РусГидро ожидает введения долгосрочных тарифов по дальневосточным активам, что должно положительно сказаться на их результатах в 2020 г. За 9 мес. 2019 г. чистый убыток по субгруппе РАО ЭС Востока достиг 1,2 млрд руб.

Финансовый эффект от изменений условий форвардной сделки составит 1,5 млрд руб. В конце ноября РусГидро подписало соглашение с ВТБ о снижении ставки по форвардному контракту на 0,5 п.п. (стало «ставка ЦБ+100 б.п.»), а также о продлении его срока на три года до 2025 г. В результате этого, по оценкам компании, ежегодные платежи в рамках контракта снизятся на 275 млн руб., а суммарный положительный эффект до окончания срока контракта составит 1,5 млрд руб.(без учета эффекта от возможного снижения ставки ЦБ). Средняя ставка по долговым обязательствам РусГидро снизится на 0,43 п.п.

Незначительный рост левереджа на фоне снижения рентабельности, хорошие позиции ликвидности. Капитальные затраты РусГидро составили за 9 мес. 51,3 млрд руб. и были профинансированы за счет поступлений от операционной деятельности и имевшихся на балансе денежных средств. В результате в 3 кв. совокупный долг вырос на 5,4% до 228,1 млрд руб., чистый долг прибавил 15,0% и достиг 177,9 млрд руб. на фоне выплаты дивидендов за 2018 г. Показатель Чистый долг/EBITDA на отчетную дату составил 1,8 и будет близким к этому уровню по итогам 2019 г. До конца этого года компании предстоит погасить лишь 8,1 млрд руб. долговых обязательств, а пик погашений приходится на 2020– 2021 гг. (53,0 млрд руб. и 51,5 млрд руб. соответственно). Ликвидная позиция РусГидро составляла на начало ноября 76,0 млрд руб., после этого компания разместила пятилетний рублевый евробонд на 15 млрд руб.