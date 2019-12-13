Рост ВВП РФ в следующем году ускорится до 2%
Росстат вчера опубликовал подробные данные по структуре роста ВВП в 3К19. Годовой показатель роста остался на уровне предварительной оценки — 1,7%. Судя по опубликованной статистике, основными драйверами, которые способствовали повышению годового показателя с 0,9%, зафиксированных по итогам 2К19, стали сельское хозяйство (плюс 2,6% в 3К19 против 0,1% в 2К19), промышленное производство (плюс 2,2% против 1,6%), а также оборот оптовой и розничной торговли (плюс 2,2% против спада на 0,6% в 2К19).
Несмотря на небольшое повышение активности в строительстве, на которое указывают помесячные данные, валовая добавленная стоимость сектора в 3К19 в годовом выражении не изменилась (впрочем, мы ожидаем ее увеличения в 4К19). Годовой рост в финансовом секторе остался на сравнительно высоком уровне — 7,9%.
Учитывая увеличение расходов бюджета и повышение потребительского спроса, мы ожидаем дальнейшего улучшения экономической активности в 4К19, хотя по-прежнему прогнозируем довольно скромный темп роста по итогам всего года — на уровне 1,3%. Мы ожидаем, что рост ВВП в следующем году ускорится до 2%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191213/830685248.html