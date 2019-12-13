Росстат вчера опубликовал подробные данные по структуре роста ВВП в 3К19. Годовой показатель роста остался на уровне предварительной оценки — 1,7%. Судя по опубликованной статистике, основными драйверами, которые способствовали повышению годового показателя с 0,9%, зафиксированных по итогам 2К19, стали сельское хозяйство (плюс 2,6% в 3К19 против 0,1% в 2К19), промышленное производство (плюс 2,2% против 1,6%), а также оборот оптовой и розничной торговли (плюс 2,2% против спада на 0,6% в 2К19).

Несмотря на небольшое повышение активности в строительстве, на которое указывают помесячные данные, валовая добавленная стоимость сектора в 3К19 в годовом выражении не изменилась (впрочем, мы ожидаем ее увеличения в 4К19). Годовой рост в финансовом секторе остался на сравнительно высоком уровне — 7,9%.

Учитывая увеличение расходов бюджета и повышение потребительского спроса, мы ожидаем дальнейшего улучшения экономической активности в 4К19, хотя по-прежнему прогнозируем довольно скромный темп роста по итогам всего года — на уровне 1,3%. Мы ожидаем, что рост ВВП в следующем году ускорится до 2%.



