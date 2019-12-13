Первая оценка роста ВВП Росстата совпала с предварительной — 1,7% г./г., подтвердились и лидеры вклада в этот рост: оптовая торговля, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Напомним, что оптовые продажи, скорее всего, были поддержаны ростом нефтегазового экспорта, сельское хозяйство – хорошим урожаем, а обработка – производством пищевых продуктов и металлических изделий.

Слабым звеном выступила добыча полезных ископаемых (на фоне снижения добычи нефти), а также сектор транспортировки и хранения (о чем ранее сигнализировал упавший грузооборот).

Пока структура ВВП по методу использования не опубликована, но, скорее всего, основным драйвером ускорения ВВП послужил экспорт. При этом, судя по всему, рост инвестиций также немного ускорился, тогда как потребительские расходы снизили свой вклад.

В 4 кв. вряд ли можно ожидать, что ВВП ускорится еще больше, наоборот, высока вероятность замедления – не в последнюю очередь из-за сдерживающего влияния нефтегазового сегмента (из-за соблюдения соглашения ОПЕК+ добыча вряд ли возрастет, в октябре она впервые за год просела, а это сдержит и экспорт). При этом при консервативной оценке роста ВВП в 4 кв. 2019 г. (1,3% г./г.) итоговый результат за год составит 1,1-1,2% г./г. (наш прогноз).