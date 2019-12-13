Итоги выборов в Великобритании могут привести к росту британских активов
Победа по итогам предварительных итогов парламентских выборов в Великобритании консервативной партии во главе с Б.Джонсоном повышает вероятность контролируемого Брекзита и переоценки британских активов.
Основные финансовые активы и курс фунта стерлингов демонстрировали отстающую динамику по отношению к аналогам из развитых стран после голосования по Брекзиту в июне 2016 г. Два основных сценария, которые рассматривали рынки 1. Брекзит «со сделкой с властями ЕС» (контролируемый выход) и 2. Брекзит «без сделки с властями ЕС» (неконтролируемый выход). После прошедших выборов вероятность контролируемого Брекзита значительно повышается, который может состояться в сроки до 31 января 2020 г.
Финансовые рынки обычно позитивно реагируют на рост рыночных ожиданий контролируемого выхода Великобритании из состава ЕС, как это уже происходило в начале 2019 г. и в октябре 2019 г. В среднесрочной перспективе продолжится переоценка британских активов, включая акции, облигации и курс национальной валюты, которые значительно отстали в динамике к сопоставимым аналогам из развитых рынков за последние три года.
Значительнее всего отставание по акциям (-23%). По корпоративным облигациям оно составляет —6%, по корпоративным — -3%.
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