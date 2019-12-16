Текущие настроения позитивны благодаря, во-первых, достигнутой в последний момент договоренности между США и Китаем о заключить сделку «первой фазы» и снижении уже введенных пошлин США. Сам текст договоренности еще предстоит сформировать, что указывает на сохраняющиеся риски, однако они сейчас не на первом плане.

Во-вторых, ФРС ожидаемо заявила об отсутствии необходимость далее снижать ставку благодаря стабилизации экономики США. В-третьих, уверенная победа консервативной партии Великобритании на выборах снизила неопределенность вокруг Brexit (скорее всего, он произойдет до конца января). В-четвертых, статистика из Китая сегодня указала на улучшение ситуации в экономике.

Российские активы растут на позитивном внешнем фоне и лидируют среди EM благодаря снижению страновых рисков: комитет Сената США пока не стал продвигать санкционный законопроекта DASKA, а санкции против Nord Stream-2 оказались нежесткими, также позитивен факт переговоров РФ-Украина в «нормандском формате».

Это в сочетании с более низкими (по сравнению с прогнозами) ИПЦ, расходами бюджета и оттоком капитала усилило ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,25%, которые оправдались. ЦБ указал на ограниченный потенциал дальнейшего снижения ставки, однако не исключено смягчение этой позиции в 1П20, если не реализуются внешние и внутренние риски. Решение ЦБ и позитивный внешний фон создают благоприятный контекст для ОФЗ и рубля, как минимум, до конца года. Ключевые темы недели. Большой блок данных из США может указать, насколько оправдана уверенность ФРС в экономических трендах. Аналитики ING по США полагают, что индикаторы промпроизводства (пн, вт) будут в целом под давлением торговых войн и крепкого доллара, но в автопроме не исключено улучшение по завершении забастовки в GM.

Данные по сектору недвижимости (вт, чт) должны быть позитивными на фоне снижения ставок по ипотеке, и динамика расходов населения (пт) должна улучшиться. При этом ING не исключает, что баланс рисков на 2020 год смещен в сторону снижения ставок ФРС. Отметим, что базовый сценарий для ЦБ РФ – неизменные ставки в США, хотя это не определяющий фактор. Из прочих тем – возобновление работы парламента Великобритании после уверенной победы консерваторов, начало процесса ратификации сделки Б. Джонсона по Brexit, который вероятно завершится до конца января 2020 года, однако переходный период может и быть продлен. Главным событием в РФ станет пресс-конференция В. Путина. Не исключены комментарии президента о необходимости более энергичного исполнения расходных обязательств бюджета: по итогам 2019 года неисполнение расходов федерального бюджета может составить около 1 трлн руб. c учетом перенесенных недоисполненных расходов прошлых лет (в 2018 году их объем составил 770 млрд руб.).

Кроме этого, выйдет блок макростатистики за ноябрь, от которого ожидается сохранение прежней динамики в промышленности при замедлении потребления на фоне снижения поддержки со стороны розничного кредитования.

В целом, российский рынок, в частности валютный, имеет шанс на позитивное завершение года благодаря продолжающемуся притоку средств нерезидентов в ОФЗ и крупным налоговым выплатам в условиях более сдержанного, чем ожидалось, финансирования расходов в конце года. В отсутствие негативных внешних сюрпризов наш прогноз USDRUB 64,0 на конец года и 1К20 может оказаться слишком консервативным.

При этом потенциальный отказ ЦБ сокращать покупки валюты при инвестировании Минфином средств ФНБ (глава ЦБ, к удивлению, сообщила, что окончательное решение пока не принято) будет означать допэмиссию 300-400 млрд руб. и может ослабить справедливый курс USDRUB на 1-2 руб./долл.