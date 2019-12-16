Итак, сделка по первой фазе торгового соглашения, можно сказать, подписана. Что это значит для рынков? С одной стороны, это дает инвесторам некоторую уверенность: новых пошлин не будет, переговоры о полноценном торговом соглашении постепенно продвигаются. Однако, учитывая, что индекс S&P 500 вырос на 2,5% за месяц, кажется, что весь позитив от этой сделки уже учтен в ценах. Более того, дальнейший ход переговоров не кажется очевидным. Между США и Китаем осталось ещё много нерешенных вопросов, так что ожидать такого же безоблачного прогресса на пути к подписанию основного документа, явно не стоит. Мы считаем, что рынки акций сейчас очень чувствительны к любому негативу, и серьёзную коррекцию может спровоцировать даже «будничное» заявление по поводу, например, протестов в Гонконге. В связи с этим мы не ждем продолжения ралли в S&P 500, и считаем, что имеет смысл обратить внимание на другие сегменты рынка акций:

• Компании малой и средней капитализации. В прошлый раз мы писали, что акции компаний малой капитализации вероятно будут обыгрывать S&P 500 при улучшении макроэкономической статистики. С начала торговых войн в июне 2018 года индекс Russell 2000 отстал от S&P 500 на 14%.

• Акции с высокой бетой к рынку. С начала июня 2018 года индекс S&P 500 High Beta отстал от S&P 500 на 11%. Отдельно отметим, что если посмотреть на динамику высоковолатильных акций вне S&P 500, то отставание будет значительно больше.

• Акции китайских компаний. С начала июня 2018 года индекс MSCI China потерял 23% относительно S&P 500. Китайские акции сейчас стоят относительно дешево, несмотря на прогресс в торговой войне, более высокие темпы роста бизнеса и некоторые улучшения в макроэкономической статистике.

Отдельно отметим, что несмотря на большое отставание европейских акций от S&P 500 (12,5% с июня 2018 года), мы не считаем, что сейчас в них надо перекладываться из американских акций. Для опережающего роста европейского рынка нужно выполнение хотя бы 2 из следующих 4 условий: мощный рост PMI в Европе, слабая динамика акций технологического сектора, рост Евро до 1,2 к доллару, рост популярности Элизабет Уоррен. Выполнение нескольких из этих условие возможно в 2020 году, однако вряд ли это случится уже в первом квартале.

Динамика MSCI China и S&P 500 с начала 2018 года



