Акции ИнтерРАО готовятся к прорыву
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ИнтерРАО (+2,65%) и котировки ЛСР (+1,88%). В лидерах снижения были бумаги ЛУКОЙЛа (-2,41%), которые упали в связи с дивидендной отсечкой, и акции ОГК-2 (-2,19%).
C технической точки зрения акции ИнтерРАО уверенно растут с начала декабря. Технические индикаторы недельного графика позитивны и указывают на усиление восходящего тренда – безусловно, позитивный для “быков” сигнал.
Тем временем бумаги, однако, подошли и к району важных сопротивлений 4,9300-5,000 руб, от способности закрепиться выше которых может зависеть в том числе среднесрочный тренд. На данный момент есть смысл удерживать “длинные” позиции с расчетом на ускорение роста и обновление предыдущего локального пика 5,1200 руб или частично фиксировать прибыль. Тем не менее отскок вниз от 4,9300 руб может спровоцировать коррекцию ближе к 4,4750 (средняя полоса Боллинджера и нижняя линия фигуры “треугольник”). В последнем случае “быкам” придется подождать.
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