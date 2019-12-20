Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивной продукции. Документ предусматривает распространение действия Единой государственной автоматической системы учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на розничные продажи пива, обязательную установку счетчиков размеров производства на малых предприятиях, выпускающих от 100 тыс. декалитров пива в год, а также создание реестра пивоваров.

Из-за сложности процесса пивоварения и жестких действующих ограничений на рекламу и продажу пива доля контрафакта на этом рынке составляет всего 3% от общего объема потребляемой продукции. Введение системы учета в розничных магазинах и других местах реализации еще больше ограничит возможности для производства контрафакта и позволит правительству в полной мере отслеживать путь от производителей к продавцам пивной продукции, как уже делается в сегменте крепкого алкоголя и вина. Законопроектом предусмотрена возможность торговых сетей использовать уже имеющееся оборудование для учета, что ограничит их дополнительные затраты. Для мелких производителей уменьшение порога, требующего обязательной установки счетчиков размеров производства, с 300 тыс. до 100 тыс. декалитров пива в год повлечет за собой дополнительные расходы, что может несколько затормозить развитие крафтовых производств. На крупнейших производителях пива предложенные инициативы, на наш взгляд, существенно не отразятся, если не произойдет дальнейшего ужесточения регулирования в отношении рекламы и продаж.