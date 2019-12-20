Причины роста акций Tesla
В последние полтора месяца у акций Tesla появилось сразу несколько причин для серьезного роста. Во-первых, у компании по производству электромобилей был очень сильный квартал, неожиданно для всех она показала прибыль в размере $143 млн по сравнению с убытком во втором квартале $408,3 млн. Более того, китайское агентство China Automotive Information Net (CAIN) зарегистрировало рекордное количество проданных автомобилей Tesla в ноябре — в 14 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Считаю, что рост продаж произошел из-за опасений эскалации торговой войны, в результате которой Китай мог ввести пошлины на американские автомобили. Рынок электрокаров в Китае переживает не лучшие времена, начиная с июля продажи замедляются. На этом фоне результаты Tesla выделяются, но компания не хочет останавливаться на достигнутом – из-за скорого запуска завода в Шанхае она планирует снизить цены на автомобили, произведенные на этом предприятии. Также компания собирается расширить количество сервисных центров до 63 и увеличить количество заправок на 39%, до 362.
Есть и техническая причина для резкого роста котировок – объем шорт-позиций в бумаге. До отчета 22 октября уровень шорта был 28%, а спустя 2 месяца уровень снизился до 19%. На текущий момент объем шорта составляет чуть более $10 млрд. Закрытие убыточных шортовых позиций также являлось причиной плавного роста котировок. Несмотря на большое количество позитивных фундаментальных и технических моментов, мы считаем, что акции компании переоценены на 7% от свой фундаментальной стоимости. Однако краткосрочно акции могут продолжить свой рост еще на 3,9%, до $420.
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