Есть 9000! Никто и не мечтал! И не думал, и не гадал! Но американский рынок все же сделал ЭТО и взял очередную знаковую высоту в 9000 пунктов по индексу NASDAQ. Согласитесь, это просто замечательный подарок всем инвесторам к Новому году. Ну а в остальном — все совершенно спокойно и прогнозируемо — небольшой управляемый рост по всем индексам на совершенно средненьких оборотах. Хотя тут же хочется возразить самому себе — как можно говорить об очередных рыночных рекордах абсолютно по всем индексам в спокойных, а не восторженных тонах?! Вот до чего дожили, рекорды для нас теперь — это пустая формальность. Хотя хороший инвестор должен всегда держать в голове мысль, что бывают и совершенно иные времена и всегда к наступлению этих "нехороших времен" надо быть готовым. Но не будем о грустном, которого пока нет, а вернемся к вчерашним торгам.

Конечно, главным героем вчерашнего дня стали акции мирового лидера онлайн ритейлинга компании Amazon.com (AMZN, +4,45%). Комментарий здесь может быть только один — что-то кони застоялись, привередливые! И действительно на фоне всех остальных FAANGовцев (пожалуй, за исключением акций Netflix (NFLX, —0,17%)) акции Amazon явно отставали в своем росте. Да и роста-то в последние 5 месяцев никакого и не было. И это на фоне успешного сезона предпраздничных распродаж, о чем даже президент Трамп успел твитнуть. Короче, сплошное безобразие и несправедливость. И вот вчера эта несправедливость была частично (именно частично!) ликвидирована.

Естественно, что, благодаря такому хорошему росту акций Amazon, сильней всего вчера оказался и сектор Consumer Discretionary, куда входят эти акции, который вырос за день на 1,43%. Благодаря этому росту индекс сектора, который рассчитывается биржей CME, также обновил свой исторический максимум (992 пункта) и чуть-чуть не дотянул до круглой цифры в 1000 пунктов.

Вообще вчерашний день был во всем хорош. И тому подтверждение тот факт, что из 11 секторов в минусе оказался только один — сектор медицинских услуг и здравоохранения. Однако потери здесь столь незначительны (-0,12%), что их можно не учитывать и считать это чисто технической остановкой.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 27 ДЕКАБРЯ

Мировые фондовые рынки завершают год на позитивной ноте. Причем везде — и в Азии, и в Европе, и в Америке. Может быть, в Азии предпраздничный хайп чуть-чуть поменьше. Но это связано с тем, что и Новый год в Азии празднуется не в начале января, а позже — в конце января — начале февраля. Но инвесторов, покупающих американские бумаги, это конечно волнует в последнюю очередь. Главное, чтобы наши "родненькие" американские росли в цене. И они растут! И, судя по всему, такое вот предпраздничное настроение сохранится вплоть до Нового года, до которого осталось 3 полноценных торговых сессии. Правда, полноценными их можно назвать с большой натяжкой, поскольку многие участники рынка уже "выключились" и ушли в новогодние отпуска. Так что основные события с очень большой вероятностью будут разворачиваться уже в новом 2020 году. А сейчас мы просто будем тихо доплывать по течению. А если при этом мы еще пару раз обновим исторические максимумы, то это будет просто дополнительным бонусом.