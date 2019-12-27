Российский фондовый рынок в декабре, после слабого начала месяца, воспрянул духом и завершает год покорением максимумов. Рублевый индекс Мосбиржи (по состоянию на 27 декабря) с начала месяца вырос примерно на 4%, добравшись до исторического максимума 3048 пунктов. Долларовый РТС подскочил почти на 8%, достигнув пика с марта 2013 года на отметке 1552 пункта.

Мировые фондовые площадки в декабре также чувствовали себя уверенно и перешли в стадию рождественского ралли после смягчения позиций США и Китая в торговом вопросе и заверений представителей стран в грядущем подписании первой фазы торгового соглашения в начале января. В США при этом отказались от ужесточения пошлин на импорт китайских товаров с 15 декабря, а в КНР объявили о снижении пошлин на ввоз целого спектра американских товаров. ФРС и ЕЦБ не изменили уровня процентных ставок, но в целом просигнализировали готовность поддерживать их на низком уровне и при необходимости стимулировать региональную экономику.

Словом, сплошное раздолье для игроков на повышение. Американские индексы завершают год на рекордных максимумах.

Рубль в декабре перешел к уверенному укреплению против доллара и евро. Российская валюта поднялась к новым многомесячным максимумам, выйдя из среднесрочных диапазонов. Пара доллар/рубль на 27 декабря по сравнению с началом месяца снижалась на 3,8% и находилась у 61,80 руб. В конце декабря доллар упал до минимума с мая 2018 года 61,54 руб. Пара евро/рубль теряла 2,9%, опустившись к 68,50 руб, а в течение месяца достигла 68,40 руб — минимума с января 2018 года. ЦБ РФ при этом ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25%. Интерес к рублю во-многом поддерживался высоким мировым аппетитом к риску.

Цены на нефть в декабре не отставали от общемирового ралли и обновили пики с сентября (68,54 долл для Brent и 61,96 долл для WTI) – не в последнюю очередь благодаря торговым новостям и надеждам на стабилизацию ситуации в мировой экономике. Кроме того, ОПЕК+ на заседании в начале месяца в итоге согласовала дополнительное сокращение нефтедобычи до конца 1-го квартала 2020 года на 500 тыс баррелей в день, таким образом доведя общий объем снижения до 1,7 млн баррелей в день. Первый квартал, однако, пролетит быстро, а уже в конце декабря министр энергетики РФ Александр Новак заговорил о необходимости постепенного выхода России из сделки, что создает дополнительные риски для нефтяного ралли. Фьючерсы на нефть Brent тем временем завершают месяц повышением на 9,2%, у 68,20 долл, а цены на нефть WTI – ростом на 12,1%, поднявшись к 61,90 долл.

Чего ожидать? – Инерционный рост может продолжиться, но риски коррекции растут

Технические факторы

С технической точки зрения рублевый и долларовый индексы завершают декабрь в зонах среднесрочной перекупленности, что само по себе указывает на риски коррекционного снижения. Кроме того, по индексу Мосбиржи сохраняется особенно сильная “медвежья” дивергенция с RSI на недельном графике по отношению к июльскому пику. Однозначных сигналов на закрытие “длинных” позиций пока не поступает, поэтому инвесторам стоит и дальше следовать за трендом. Однако в том числе среднесрочным “быкам” стоит помнить об опасности фиксации прибыли, сигналом в пользу чего стало бы закрепление индикаторов Мосбиржи и РТС ниже 2975 и 1490 пунктов соответственно. При коррекционном сценарии целями падения индексов могут стать средние полосы Боллинджера недельных графиков (2845 и 1400 пунктов соответственно).

Валютные пары в декабре подтвердили актуальность среднесрочных и долгосрочных нисходящих трендов и еще обладают потенциалом снижения до входа в зону перепроданности. Последний фактор указывает на наличие некоторого потенциала укрепления рубля в краткосрочной перспективе, который реализуется при закреплении ниже поддержки 61,50 руб для доллара (с целью 60,60 руб) и 68,30 руб для евро (с целью 67 руб). При коррекционном сценарии потенциал укрепления доллара и евро в данный момент представляется ограниченным средними полосами Боллинджера недельных графиков (64,30 руб и 71 руб соответственно). Преодоление последних сигнализировало бы грядущую смену среднесрочного тренда.

Нефтяные цены вступают в новый год на позитивной ноте и обладают потенциалом среднесрочного повышения, располагаясь на расстоянии от зон перекупленности. Котировки стремятся к сентябрьским максимумам (69,70 долл для Brent и 63,38 долл для WTI), которые остаются целями их повышения при спосбности удержать поддержки 66,80 долл и 60 долл соответственно. Преодоление последних будет сигнализировать об опасности коррекции ближе к 64 долл и 57,50 долл при сохранении основного среднесрочного восходящего тренда.



С фундаментальной точки зрения мировые фондовые площадки завершают год на крайне оптимистичной ноте, что само по себе несколько настораживает. Скорее всего, в начале января рисковые активы сохранят склонность к повышению в ожидании (а затем и по факту) подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая. Краткосрочная перекупленность акций, однако, рано или поздно даст о себе знать. Как только фаза оптимистичных ожиданий завершится, любой негативный сигнал будет восприниматься как повод для фиксации прибыли.

Фундаментальные факторы

Из потенциальных рисков января можно отметить возможные разочарования в ходе сезона квартальных отчетностей в США, Европе и Азии, недостаточно сильные макроэкономические данные и нейтральные позиции финансовых регуляторов на очередных заседаниях. На встрече ЕЦБ 23 января и ФРС 29 января предпосылок для снижения процентных ставок на данный момент не складывается. Кроме того, Трамп при урегулировании торгового вопроса с Китаем может переключиться на Европу или же соседние с США страны. Риски импичмента американского президента на данный момент не представляются высокими ввиду его поддержки со стороны Республиканской партии.

На нефтяном рынке в первой половине января также можно ожидать продолжения инерционного повышения к сентябрьским пикам, если только на биржи не поступит неожиданных негативных сюрпризов. Инвесторы продолжат следить за мировой нефтедобычей и запасами. Не исключены спекуляции на тему судьбы сделки ОПЕК+ после 1-го квартала 2020 года.

В целом в отсутствие явных негативных сигналов о смене восходящего тренда на противоположный “длинные” позиции в рискованных активах есть смысл фиксировать разве что в рамках хеджирования праздничных рисков. В остальном январь не несет в себе однозначных пессимистичных факторов, но может стать для “быков” не слишком удачным, если зарубежные инвесторы решат зафиксировать прибыль или же американские законодатели всерьез не вернутся к вопросу антироссийских санкций.