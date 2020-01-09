В последнем выпуске обзора за 2019 год мы обратили особое внимание на ряд ключевых тем, которые, по нашему мнению, сохранят актуальность в 2020 и в последующие годы.

— Госрасходы как катализатор роста. В 2П19 увеличение госрасходов способствовало росту располагаемых доходов населения и должно стимулировать инвестиции. По нашим прогнозам, ВВП в 2019 году вырастет на 1,3%, а в 2020 — примерно на 2%.

— Ситуация в мировой торговле будет влиять на российский экспорт и обменный курс. На фоне эскалации торговых войн рост российского экспорта уже замедлился, а рубль продемонстрировал зависимость от юаня.

— В 2019 году наблюдалось быстрое замедление инфляции; в 2020 году ожидается стабилизация. В уходящем году основными факторами замедления роста цен стали укрепление рубля, значительный объем выпуска в сельском хозяйстве и слабый потребительский спрос. Мы ожидаем, что в 2020 году воздействие этих факторов ослабеет, и годовая инфляция в следующем году составит примерно 3%.

— Судя по динамике денежной массы и по увеличению госрасходов, экономический рост в 4К19 и в 1П20 будет сравнительно сильным. Рост денежного агрегата M2, тесно коррелирующего с ростом ВВП, в 2П19 ускорился в реальном выражении на фоне дезинфляции.

Рост в торговле частично компенсировал слабую динамику в промышленности

Годовой рост в базовых отраслях в России в ноябре замедлился до 1,5% по сравнению с 3,1% месяцем ранее. Это в основном связано со слабой динамикой в промышленности, а также в строительстве и транспортном секторе. Впрочем, это отчасти было компенсировано ускорением роста в оптовой и розничной торговле (соответственно до 9,4% и 2,3%) и сельском хозяйстве (5,8%). Мы по-прежнему полагаем, что в декабре ситуация в экономике должна была улучшиться, и что годовой рост ВВП в 4К19 был на уровне предыдущего квартала (1,7%).

— Годовой рост производства в базовых отраслях в ноябре замедлился до 1,5% по сравнению с 3,1% месяцем ранее. Замедление в основном было обусловлено слабой динамикой промышленного производства: годовые темпы роста в ноябре снизились до 0,3% по сравнению с 2,6% в октябре. В строительстве активность выросла лишь на 0,2% против 1% в октябре, а в транспортном секторе в ноябре был зафиксирован спад на 1,5% после нулевого роста месяцем ранее. Впрочем, вклад этих секторов в общий показатель был менее значимым. Ухудшение динамики в перечисленных выше сегментах было частично компенсировано за счет более сильных результатов в сельском хозяйстве (где годовой рост ускорился с 5,2% до 5,8%), розничной торговле (2,3% против 1,7% в октябре) и оптовой торговле (9,4% против 8,4% месяцем ранее). Позитивная динамика в оптовой торговле может быть хорошим индикатором повышения потребительского спроса, а также потенциального роста инвестиций. Кроме того, обычно рост оптового оборота коррелирует с улучшением динамики внешней торговли (как экспорта, так и импорта).

— В октябре — ноябре годовой рост производства в базовых отраслях замедлился до 2,3% по сравнению с 2,7% в 3К19, а за 11М19 составил 1,9%. Опубликованная статистика за октябрь и ноябрь указывает на то, что в 4К19 экономическая активность, видимо, ослабела (обычно выпуск в базовых отраслях позволяет довольно точно судить о динамике ВВП). Тем не менее мы по-прежнему считаем, что в декабре ситуация могла улучшиться. Слабые ноябрьские результаты в основном были обусловлены ухудшением в обрабатывающей промышленности, на них могли повлиять однократные факторы и вполне возможно, что в последующие месяцы динамика улучшится. Кроме того, между двумя индикаторами (ВВП и выпуском в базовых отраслях) возможны расхождения из-за разной методики расчета. Вес промышленного сектора в статистике по базовым отраслям выше, чем в статистике по ВВП, поэтому в первом случае может занижаться оценка роста в сегменте услуг на фоне повышения потребительского спроса.

— Росту ВВП в 3К19 способствовало потребление и накопление запасов. Хотя показатель годового роста ВВП за 3К19 не был пересмотрен и составил 1,7% (в соответствии с опубликованными ранее оценками), в новых данных содержится информация о структуре ВВП по использованию, и мы отмечаем несколько интересных трендов. Во-первых, потребление населения продолжало расти: в 3К19 его годовой рост составил 3,1% против 2,8% кварталом ранее. За 9М19 потребление выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Во-вторых, на фоне увеличения импорта и выпуска в сельском хозяйстве начали расти запасы.

Это хороший знак, который можно расценивать как сигнал о восстановлении инвестиционной активности и экспорта. Впрочем, пока инвестиционная активность остается сдержанной: в 3К19 она выросла на 0,7% относительно 3К18, после роста на 1% в 2К19. Однако в целом ситуация в 3К19 была более благоприятной, чем в 1К19, когда годовой спад инвестиций составил 2,6%. За 9М19 инвестиции почти не изменились. Мы полагаем, что недостаточно быстрый рост инвестиций (несмотря на увеличение бюджетных расходов в 3К19) может быть связан с замедлением в частном секторе. Динамика импорта в 3К19 улучшилась: он вырос на 4% по сравнению с 3К18, что может отражать повышение внутреннего спроса. При этом импорт сократился на 1,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Мы полагаем, что рост бюджетных расходов и смягчение денежно-кредитной политики поддержат инвестиционную активность в 2020 году. Хотя в ноябре экономический рост немного замедлился, мы считаем, что в целом в 4К19 он окажется стабильным и будет соответствовать нашему годовому прогнозу 1,3%.

В 2019 году инфляция в России достигла 3%

По предварительным сообщениям Росстата, цены в России в декабре выросли на 0,4% относительно ноября. Таким образом, годовой показатель достиг 3%. Помесячная продовольственная инфляция в декабре достигла 0,7%, а за весь год — 2,6%, тогда как непродовольственная инфляция составила соответственно 0,1% и 3%. В секторе услуг помесячный рост цен в декабре был равен 0,2%, а за весь год — 3,8%. Окончательные оценки будут опубликованы 10 января и вполне могут отличаться от предварительных показателей, однако, на наш взгляд, любое отклонение вряд ли будет существенным. Окончательные результаты будут включать в себя более подробную разбивку и, следовательно, будут содержать более развернутую информацию о базовой инфляции (т. е. за вычетом наиболее волатильных составляющих), которую ЦБ РФ внимательно отслеживает.

Мы ожидаем дальнейшего замедления годовой инфляции в начале года, т. к. эффект высокой базы сравнения, обусловленный повышением НДС, сойдет на нет. По нашим оценкам, к концу 1К20 годовой рост цен замедлится до 2,5%, после чего произойдет незначительное восстановление. Хотя мы прогнозируем ускорение экономического роста в этом году (до 2%), увеличение потребления населения вновь будет незначительным и не окажет ощутимого давления на цены. С учетом этого мы считаем, что к концу текущего года инфляция снова составит около 3%.