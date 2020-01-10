Продолжающееся восстановление мировых цен на сталь в декабре оказало поддержку НЛМК и Erdemir, которые, по нашему мнению, более других выигрывают от этой тенденции. Однако, поскольку маржа производства стали в Китае в настоящий момент на 7% превышает наш прогноз на 1к20, потенциал дальнейшего роста представляется нам ограниченным. С другой стороны, опережающий рост локального спроса в России ввиду увеличения расходов на национальные инфраструктурные проекты дает основание ожидать дальнейшее повышение цен на внутреннем рынке в 1к20, что благоприятно скажется на ММК и Северстали.

Восстановление цен на сырье благодаря пополнению запасов в Китае. Мировая корзина сырья для производства стали в декабре подорожала – впервые с июля. Этому способствовало восстановление цен на железо и лом – на 5% и 12% соответственно – благодаря сезонному пополнению запасов в Китае. Тенденция не коснулась стоимости коксующегося угля (-1% в декабре), поскольку его запасы остаются высокими.

Повышение цен на сталь в Турции ввиду увеличения спроса, опережающий рост маржи производства в Китае. Мировые цены на сталь в декабре продолжили расти, при этом лидером тенденции стала Турции, где горячий прокат подорожал на 12% за месяц благодаря продолжающемуся восстановлению спроса. В результате цены на условиях FOB Черное море повысились на сопоставимую величину, отразив улучшение баланса спроса и предложения в регионе. Цены на горячий прокат в Китае также поднялись на 5%, исходя из чего маржа производства к концу декабря восстановилась до 262 долл./т, на 7% превысив наш прогноз на 1к20.

Ситуация на российском рынке горячего проката в декабре не изменилась, в январе премия может вырасти до 90 долл./т. Российские производители стали в декабре сохранили внутренние цены на горячий прокат на прежних уровнях, в результате чего замедлилась тенденция к снижению, начавшаяся в июле ввиду высокой премии на локальном рынке. В настоящий момент она равна 62 долл./т (по EXW), но объявленное на январь повышение цен на 5–6% дает основание предполагать рост премии до 90 долл./т (мы ожидаем 100 долл./т по итогам 1к20).

Потребление стали в России значительно увеличилось в ноябре. Расчетное потребление стали в России в ноябре выросло на 15% г/г (самый сильный прирост с 2017 г.). На наш взгляд, это может быть обусловлено пополнением запасов на вторичном рынке и укреплением спроса ввиду повышения расходов на инфраструктуру.

Расходы на национальные инфраструктурные проекты в октябре сильно выросли, опередив целевой месячный темп на 62%. Расходы на инфраструктуру в рамках программы национальных проектов в октябре повысились на 70% м/м, до рекордных 86 млрд руб., опередив скорректированный на сезонность целевой месячный показатель на 62%. Опережающий темп был обусловлен в основном ростом более чем вдвое финансирования федерального проекта центров экономического роста (направленного на улучшение транспортной связанности между крупными региональными городами). В итоге из федерального бюджета за 10м19 поступило 61% от плана на весь 2019 г., и в случае поддержания такого темпа годовой план может быть почти выполнен.



