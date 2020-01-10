В ближайшие дни золото начнет снижаться в цене
Вчера сразу несколько событий способствовали росту спроса на рискованные активы.
Во-первых, Конгресс США принял резолюцию, ограничивающую возможности Дональда Трампа использовать вооруженную силу против Ирана. Несмотря на то что документ носит рекомендательный характер, он предписывает президенту США не начинать военные действия против Ирана без одобрения Конгресса.
Во-вторых, инвесторы позитивно восприняли заявление заместителя главы ФРС США Ричарда Клариды о том, что признаков ускорения инфляции в США не наблюдается, хотя экономика страны в хорошем состоянии. Заявление было сделано на фоне достаточно позитивной статистики по первичным заявкам на пособие по безработице (за неделю, завершившуюся 28 декабря, они снизились на 9 тыс. до 214 тыс. при консенсус-прогнозе 220 тыс.).
В-третьих, инвесторы по-прежнему ожидают подписания первого этапа торгового соглашения между США и Китаем (предполагается, что это произойдет 15 января в Вашингтоне).
Несмотря на совокупность позитивных факторов, спрос на золото остается достаточно устойчивым и котировки металла пока демонстрируют стабильность у отметки $1550 за унцию. Мы ожидаем, что в ближайшие дни золото все-таки начнет снижаться в цене — до $1 510 — $1 520 за унцию. Сегодня в 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные о числе занятых вне сельского хозяйства в США за декабрь. Консенсус-прогноз предполагает рост этого показателя на 160 тыс., а в ноябре он увеличился на 266 тыс занятых. В случае, если данные превысят прогнозы, мы не исключаем укрепление доллара США и, соответственно, давление на котировки золота.
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