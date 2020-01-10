Boeing столкнулся с настоящим шквалом критики из-за череды новостей, связанных с моделью 737 MAX. После переноса сроков выдачи разрешения на полеты Федеральным авиационным управлением компании грозит расследование процесса сертификации модели. Судя по опубликованной корпоративной переписке, Boeing, используя связи, лоббировал в Федеральном управлении гражданской авиации США более мягкие требования к сертификации лайнера и переподготовке пилотов. Также 737 MAX подвергся резкой внутрикорпоративной критике в переписке 2018 года.

Расследование фактов, упоминающихся в этой переписке, может значительно повлиять на сроки повторной выдачи разрешения на полеты 737 MAX. Ранее Федеральное авиационное управление США назвало ожидания Boeing по скорому возврату этой модели в эксплуатацию нереалистичными.

Это, в свою очередь, может повлечь новые иски со стороны заказчиков. Первым неприятным для Boeing сигналом в конце 2019 года стал иск ирландской авиакомпании Timaero на $185 млн. Основание для обращения в суд более чем весомое: это нарушение контракта ввиду конструктивных недостатков самолета. Если судебные тяжбы от заказчиков, не имеющих информации о конкретных сроках возобновления поставок, станут массовыми, Boeing будет вынужден прибегать к крупным заимствованиям для выплаты компенсаций. К примеру, в 2012 году авиаконцерн заплатил Индии более $500 млн за задержку 27 самолетов Dreamliner. В WSJ посчитали, что в производстве самолетов 737 MAX участвуют около 600 компаний без учета субподрядчиков. Приостановка долгосрочных заказов грозит исками со стороны контрагентов.

Негативный информационный фон для Boeing усугубляется авиакатастрофой в Иране 8 января, хотя она не связана с конструктивными недостатками авиалайнера. Коррекционный потенциал Boeing (BA) на NYSE до уровня $320 за акцию усиливается.