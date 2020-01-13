На старте недели на глобальных площадках наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения.

Фьючерсы на американские фондовые индексы S&P500 и Nasdaq прибавляют около 0.3% на фоне улучшения аппетита к рисковым активам, китайский индекс Shanghai Composite в плюсе на 0.8%, в то время как цены на золото снижаются на 0.6%. Позитивные настроения поддерживаются ожиданиями визита китайской делегации в США для подписания первой фазы торгового соглашения, которое намечено на 15 января. Оптимистичный настрой инвесторов может сохраниться в первой половине текущей недели в преддверии публикации деталей торговой сделки.

Тем не менее, на наш взгляд, ожидания инвесторов по торговому соглашению могут быть несколько завышены. В частности, текущие котировки китайского юаня уже соответствуют его уровням до последнего раунда повышения пошлин со стороны США в сентябре. Это означает, что в ожидания рынка фактически заложена полная отмена последнего раунда повышения пошлин. Итоговое соглашение способно разочаровать инвесторов, а по факту его подписания участники рынка могут зафиксировать прибыль, что способно ухудшить настроения на глобальных площадках во второй половине недели.

Отметим, что во вторник ФРС опубликует объем покупок казначейских векселей на ближайший месяц. Если объем покупок краткосрочных государственных бумаг останется на уровне 60 млрд. долл./мес., это может поддержать настроения инвесторов и фондовый рынок США, которые в конце прошлого года позитивно реагировали на увеличение долларовой ликвидности в системе и трехкратное снижение ключевой ставки ФРС США.

Сегодняшний день в целом не богат на события, поэтому вряд ли сегодня стоит ожидать сильных движений основных финансовых активов.

В текущий курс юаня уже заложена полная отмена последнего раунда повышения тарифов, введенных в августе 2019 года, хотя проект торговой сделки предполагает их снижение лишь наполовину