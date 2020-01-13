Росстат опубликовал итоговую оценку инфляции за декабрь 2019 года. По итогам месяца зафиксирован рост цен на 0,4% относительно ноября, что соответствует ранее обнародованным оценкам недельной инфляции. Темпы годовой инфляции в прошлом месяце снизились до 3,0% против 3,5% в ноябре (в декабре 2018 года цены выросли на 0,8% по сравнению с ноябрем). Более подробный анализ свидетельствует о том, что продукты питания в декабре 2019 года подорожали по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% (относительно уровня годичной давности — на 2,6%), непродовольственные товары — всего на 0,1% (в годовом выражении — на 3,0%), услуги — также на 0,1% (на 3,1% по сравнению с декабрем 2018 года). Базовая инфляция (без учета цен на плодоовощную продукцию и бензин, а также регулируемых тарифов) в декабре составила 0,1% по сравнению с ноябрем и 3,1% относительно уровня годичной давности (в ноябре — 3,5%).

Темпы сезонно сглаженной аннуализированной базовой инфляции (которую мы рассматриваем как более адекватный индикатор текущей монетарной инфляции) в декабре снизились до 1,9%, т. е. были значительно ниже официального целевого уровня 4,0%; для сравнения, в ноябре они составили 2,1%. Более подробные данные по товарным категориям, которые используются Банком России для оценки годовой инфляции, пока недоступны.

Мы ожидаем, что в первом квартале 2020 года снижение темпов инфляции продолжится, поскольку сойдет на нет эффект от повышения НДС. По нашим оценкам, по итогам марта инфляция может составить 2,5% относительно уровня годичной давности. С учетом того, что в текущем году можно рассчитывать лишь на довольно сдержанное улучшение динамики ВВП и частного потребления, мы не ожидаем ощутимого повышательного давления на цены и полагаем, что к концу года темпы инфляции снова будут близки к 3,0%.